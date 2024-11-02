开拓创新 今非昔比（快评）
2024年11月02日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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曾经，提起传统产业，人们脑中浮现的场景往往是这样的：传统农业，面朝黄土背朝天；传统制造业，劳动密集的手工操作；传统服务业，服务人员忙得团团转……
其实，近些年来，传统产业不断开拓创新，旧场景也屡屡被新场景所替代：田间地头，无人机播种洒药，大型农机整地收割，智慧大棚四季丰收；车间工厂，机械臂灵活自如，中控室遥控设备，生产线和产品满是“含金量”“含绿量”；待在家，在手机上网购点餐、签收快递，出了门，智能匹配附近网约车，进餐饮店扫码下单，喝杯机器人调制的咖啡……
改造升级，让传统产业今非昔比。各行各业的奋进者抢抓机遇，顺应数智化、绿色化趋势，对照国家标准和行业标准，改造升级技术与模式，不懈跟跑乃至并跑、领跑。在这样的自我超越、自我进化中，传统产业焕发出了新的生机与活力。
作为现代化产业体系的基底，传统产业为经济社会发展和生活水平提高贡献良多，因而忽视不得，更舍弃不得。给予切实有力的支持和引导，让传统产业“老树发新枝”，同新兴产业和未来产业一道，开辟更为广阔的发展前景，相信从业者们与社会各界将大有可为、大有作为。
《 人民日报 》（ 2024年11月02日 06 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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