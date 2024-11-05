第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会自举办以来，积极联通中国和世界。

2023年，国家主席习近平向第六届中国国际进口博览会致信时指出，“2018年以来，进博会成功举办五届，依托中国大市场优势，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，对加快构建新发展格局和推动世界经济发展作出了积极贡献。”

从首届进博会的累计意向成交额578.3亿美元，到第六届的784.1亿美元，一场场签约、一笔笔订单，汇聚起共创未来的“进博力量”。

与进博相约、与上海相聚、与中国相知，开放的中国“四叶草”，更是全球经济的幸运“四叶草”。

策划：孙志平、孟娜

统筹：杨咏、汪奇文

编导：王洪流

记者：狄春、孙青、丁汀、陈杰、岑志连、周蕊

配音：王帅龙

新华社音视频部制作

新华通讯社出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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