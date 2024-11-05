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农机教授也“抢秋”

2024年11月05日08:40 | 来源：新华社
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“台风带来的降雨结束了，未来几天要抓紧收稻。”11月2日，眼见天气放晴，已经64岁的扬州大学机械工程学院教授张瑞宏给江苏省淮安市洪泽区种粮大户梁加祥拨去了电话。

“放心吧，我们昨天就开始收了。”电话那头，年届七旬的梁加祥回复道。

俗话说“抢秋抢秋，不抢就丢”。作为一名“农机教授”，张瑞宏一年到头的工作节奏和农民同步，“三夏”“三秋”是最忙的时候。他带领团队历经多年研制、改进的“九合一”农机，田间表现到底怎么样，要用实测产量来说话。

翻看张瑞宏的笔记本，近期的行程排得满满当当——从10月20日开始，他先在江苏省内跑了一圈，20日到淮安，22日到张家港，24日到盐城，26日到徐州，28日到南通，29日赶往江西南昌……秋收结束后紧接着就是秋种，张瑞宏到时候还要再跑一趟，指导各地用“九合一”农机播种冬小麦。

“在南昌大田农社，‘九合一’农机播种的田块实测产量亩均532公斤，与当地采用传统种植方式的田块产量持平。”团队里的青年教师史扬杰介绍，所谓“九合一”，就是把九道机械作业工序整合在一部机具上，拖拉机下一次地，就能把深耕、平整、播种、施肥、打药等活全干了，免去了多种机械多次下地的麻烦。“对种粮户来说，节约成本就等于增加收入。”

能省多少钱？梁加祥给记者一笔笔算了经济账，和传统种植方式比，“九合一”农机的亩均播种量减少约20%，肥料节省四成左右，最后还能增产一成多。“今年‘三夏’，我就发现‘九合一’农机不仅省人工，而且省种子、省肥料，壮苗率也高，所以到秋天这季，我干脆把‘九合一’农机的种植面积从5000亩扩大到1万多亩。”

张瑞宏告诉记者，到今年底，“九合一”农机在全国多个省区的种植面积将达12.5万亩，除了水稻、小麦，团队去年还在徐州睢宁开展了7000亩大豆、玉米复合套种试验。

“研究农机几十年，我的目标就是让农业更‘智慧’，减轻农民的劳动负担。现在农村缺人力，这几年我们探索在‘九合一’农机上安装北斗导航系统，争取早日实现无人驾驶。”张瑞宏说，“高校的科研成果关键要落地，让农民用起来。”

（记者陈席元）新华社南京11月4日电

(责编：王震、陈键)
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