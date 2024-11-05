本报北京11月4日电 （记者张天培）记者从公安部获悉：11月4日至12月2日，在前期试点基础上，公安部在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化，进一步简化办事手续，提升证件使用便捷度。

今年7月1日，公安部推出实施公安交管8项便民利企改革新措施，其中包括在北京、天津、苏州等60个城市试点推行机动车行驶证电子化，为车主提供在线“亮证”“亮码”服务，目前已累计为5000多万名车主核发电子行驶证。

截至目前，8项改革新措施惠及1亿多人次，为群众及企业减负超30亿元。30多万摩托车主凭身份证跨省异地办理摩托车注册登记等业务，免予提交暂住地居住证明。公安交管部门通过“交管12123”APP，向350多万名车主发放机动车注销证明电子版，便利群众网上申领汽车以旧换新补贴。

北京等城市在6.3万余个路口推行非机动车左转一次过街措施，江苏等省份在1.1万个城市路口实行慢行交通一体化设计，提升城市路口非机动车过街的便利性、舒适性和安全性。

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 03 版）

(责编：王震、陈键)

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