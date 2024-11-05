原标题：北斗星盟以快消行业关键资源助力品牌出海，覆盖经销体系及线上业务拓展

近年来，东南亚市场成为品牌跨境出海不容忽视的重要市场。日前，由中国轻工企业投资发展协会、北斗星盟出海俱乐部、琢石资本联合主办，全国糖酒商品交易会组委会支持的“品牌出海东南亚高层研讨会”于深圳召开。

作为2024年秋糖的重点论坛之一，现场汇集中国轻工企业投资发展协会、海外一线渠道专家、消费产业投资人、出海品牌高管等重磅嘉宾，就东南亚当地市场渠道结构和拓展机遇、市场品类机会及发展策略、选品逻辑和分销运营等议题进行深入探讨和交流。

值得一提的是，本次研讨会北斗星盟俱乐部邀请了东南亚市场众多一线消费产业资源方到现场。如新马泰、印尼、越南当地的食品饮料/生鲜类目头部零售商、分销商、B2B平台负责人、线上头部社媒平台区域负责人、当地优秀品牌操盘手以及一线消费产业投资人等，帮助企业深度了解海外市场、对接当地一线资源，以本地化策略提升消费体验，扩大销售规模。

北斗星盟自成立以来，先后组织超300 家消费企业、产业机构参与国内线下活动、海外消费产业考察活动以及线上专家主题分享；完成从上层消费企业国际化投资落地到海外消费市场实地考察、一线产业资源对接的全方位、多层次服务体系构建，依托长期积累的关键性商业节点资源、企业家社群，多维度助力品牌企业有效出海，拓展国际市场。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经