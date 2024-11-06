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广交会境外采购商到会人数首次突破25万

2024年11月06日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州11月5日电  （记者李刚）第136届广交会4日在广州落幕，到会境外采购商数量创历史新高。截至11月3日，共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会，较上届增长2.8%，首次突破25万人。其中，共建“一带一路”国家和地区的采购商占比超六成，中东国家采购商数量增长最快，欧美国家采购商数量明显回升。

　　广交会新闻中心主任、中国对外贸易中心副主任周善青介绍，本届广交会出口意向成交额达249.5亿美元，较上届有所增长。其中，共建“一带一路”国家和地区的成交额占比过半。

　　本届广交会共有来自49个国家和地区的730家企业参加进口展，其中共建“一带一路”国家和地区的企业占比65.5%、《区域全面经济伙伴关系协定》成员国企业占比33%。

　　此外，本届广交会贸易服务区引进229家企业参展，线上线下提供金融保险、物流仓储、检测认证等全链条贸易服务。优化跨境电商展示区，组织7个跨境电商平台、34家配套服务商和6个跨境电商综试区参展，助力拓展贸易新业态。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月06日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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