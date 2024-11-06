本报记者 刘军国

天刚蒙蒙亮，在浙江诸暨市山下湖镇的一个开蚌场里，河蚌堆积成山，开蚌声此起彼伏。上百名工人两三人一组围坐在一起，彼此配合，开蚌、采珠、分拣，一气呵成。

开蚌，是珍珠蚌捕捞后的第一道工序。进入珍珠丰收季，山下湖镇一派繁忙景象。

59岁的魏国松是山下湖镇第一批养蚌人。上世纪80年代，他跟随江苏养蚌师傅学习技术后，开始在村里养河蚌。一开始，养殖规模小，开蚌主要靠自家人。后来，魏国松的养殖基地越扩越大，“我在浙江湖州有2000多亩的养殖基地，在江苏连云港有500多亩，目前正在筹划安徽的新基地，准备再扩大规模。”魏国松说。

魏国松的经历是山下湖镇珍珠产业发展的一个缩影。据统计，诸暨市淡水珍珠产销量占全国的80%。而诸暨的珍珠产业，又集中在面积不足43平方公里、常住人口不足3万人的山下湖镇。

珍珠产品制作工序繁多，从河蚌里获取的珍珠，需按颜色、大小、形状分成不同等级，再串成珠链，进入市场。在诸暨市天海粉珠养殖有限公司负责人何天平的记忆中，这些工作以前全靠手工完成。“我们从蚌农手里收购来的珍珠，大小形状不一，要人工筛选。在销售旺季，日夜加班也忙不过来。”何天平回忆。

如今，何天平的公司里摆放着1台色选机、8台分拣机，24小时不间断工作，只需一人看管。

“每台分拣机每分钟出货300颗，可区分9种不同形状的珍珠，最小可筛选1.5毫米至2毫米的珍珠。”何天平说，“多亏有了机器，才能应对珍珠销售的火爆。去年以来，这9台机器基本没停过。”

机器不停，是因为买卖不停。

入夜后，山下湖镇灯火通明。接近晚上10点，几个直播电商基地热闹起来。

主播王琦正在介绍一款珍珠项链。面对镜头，王琦近距离、多角度展示项链的款式和珠光；一旁的助播补充介绍，配合默契。镜头之外，控场运营人员紧盯后台数据。

“每个直播账号都有20多人的团队做支撑。”阮仕珍珠官方旗舰店直播运营总监孙益训说，无论是提前购、特惠场，还是每场直播开播前的短视频制作，都需要团队通力配合。

线上，直播间销售火热；线下，位于山下湖镇的华东国际珠宝城同样热闹非凡，国内外客商集聚于此，买卖交易。“近年来，市里出台了珍珠产业高质量发展政策，推动产业发展的同时也拓展了‘文商旅+’产业链，持续为小镇注入活力。”山下湖镇党委书记郭南说。

与此同时，一些山下湖镇的年轻人，正将淡水珍珠生意做到海外，钱少聪就是其中之一。

“2016年前后，我开始做电商，跟着国内电商直播的热潮，赚到了‘第一桶金’。”钱少聪说。2021年，钱少聪开始涉足跨境电商直播，凭着国内电商直播经验，他已在多个国家开展业务。

“珍珠跨境电商还有广阔的市场空间，希望更多人可以加入进来，一起把市场做大。”钱少聪充满希望。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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