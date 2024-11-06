11月5日，以“弘扬新风正气，共建网络文明”为主题2024年温州网络文明大会在温州召开。大会宣布启动2024年温州网络文明季，同时还发布了温州市网络文明建设成果、温州市网络文明指数评价体系、温州市辟谣举报平台上线十周年成果等，全方位展现了温州网络文明建设取得的丰硕成果。

大会现场。（受访者供图）

温州市委常委、宣传部长施艾珠出席并宣布2024年温州市网络文明季启动，强调要坚定正确方向，让优秀的传统文化、道德品质、伦理规范在网络上春风化雨、深入人心；要深度把握形势，让清朗网络空间，优化生态治理，共建网络文明成为城市高质量发展的重要一环；要创新网络文化，打造一批温州特质的网络文化基地，提供情绪价值的网络文化作品；要加强依法治网，系统打造依法治网工作体系，迭代网络文明智治系统，系统整治网络空间违法乱象；要弘扬网络新风，持续加强网络空间道德典型选树，推进全民数字素养提升。要凝聚发展合力，开展网络文明公益志愿活动，发动全社会参与网络文明建设。

据介绍，近年来，温州发挥网络生态治理的优势，抢攻网络文明新赛道，深入实施网络文明三年行动和“六大工程”，全市网络空间持续清朗，全社会文明办网、文明用网、文明上网蔚然成风。特别是创新网络文明指数，建成网络诚信馆，走出了温州路径。

2024年温州市网络文明季结合温州市网络文明建设工作，策划了“1+15”网络文明季活动载体，“1”为2024温州网络文明大会，“15”为15场特色鲜明的主题活动，包括主题宣传、品牌赛事、文化传播等，集中了展示温州网络文明建设行动成果。温州市网络文明指数评价体系是全国首个以评价区域网络文明建设、网络生态治理整体水平的评价体系，涵盖6个一级指标、19个二级指标以及88个三级指标的指标体系，客观评价区域网络文明建设综合水平。作为全省网络文明评价体系试点阶段性成果，《温州市网络文明指数评价体系蓝皮书》是对温州网络文明建设和网络文明指数推进情况的梳理和归纳，是对区域网络文明建设评价体系和指标设计的一次有益理论探索实践。

在嘉宾交流环节，温籍羽毛球运动员郑思维以视频形式，交流如何为建设网络文明贡献力量。“我会用健康向上的网络文化，讲述网络好声音，传播网络好故事，引领网络新风尚。”郑思维如是说。全国政协委员蒋胜男，温州市天爱公益协会名誉会长周忠德等嘉宾也围绕网络文明建设交流发言。

(责编：董童、李源)

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