新华社北京11月6日电（记者赵文君）记者6日从市场监管总局获悉，截至2024年9月底，我国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%，同比增长3.93%，10余年间增长超4倍。

其中，民营企业5554.23万户（同比增长6.02%）、个体工商户12532.25万户（同比增长3.03%）。

从行业分布看，以住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，批发和零售业以及交通运输、仓储和邮政业为代表的服务业集中了大量的民营经济主体。批发和零售业作为连接生产和消费的桥梁，其民营经济主体占比高也反映了我国商品市场的活跃。

我国在新基建、智能交通、供应链管理等方面的政策导向，为物流行业创造了良好的政策环境，取得了显著成效。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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