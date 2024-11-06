今年以来，交行安徽省分行认真落实监管要求，扎实做好中国特色金融文化建设工作，不断增强金融文化自觉自信，持续凝聚以文化人、以文立心、以文铸魂合力，全力推动分行各项业务实现高质量发展。

为培育和弘扬中国特色金融文化，交行安徽省分行认真策划、精心组织，组织“凝心聚力、逐梦前行”知识竞赛暨迷你马拉松、健步走活动，并在活动中积极融入中华优秀传统文化元素，分别以“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”冠名其中五支参赛队伍；与此同时，还将“五要五不”融入到知识问答环节，通过答题抽奖的形式让员工在比赛、健身和休闲之余，加深对中国特色金融文化的理解和感悟。

中华优秀传统文化蕴含着取之不尽的智慧，是中国特色金融文化的“根脉”。交行安徽省分行举办诵读中华经典文章活动，旨在引导广大干部员工从传统文化中汲取宝贵精神财富，凝聚强大精神内核，在履职尽责中深入践行“五要五不”要求，为分行业务发展加油助力。

“交行安徽省分行坚持将中国特色金融文化学习教育融入日常、抓在经常，多措并举打造立体式宣传矩阵。线上，制作宣传海报和电脑屏保，开辟内网宣传专栏。线下，在办公楼创建弘扬中国特色金融文化墙，在园区咖啡吧制作特色杯套，让‘五要五不’触目可及、入脑入心。四季度，我们将举办‘诵读中华经典文章，培育特色金融文化’活动，持续推动中国特色金融文化建设走深走实。”交行安徽省分行办公室主要负责人杨健介绍。

交行安徽省分行高度重视金融文化建设工作，今年以来，在省金融监管部门的帮助和指导下，省分行党委科学部署、统筹安排，把培育和弘扬中国特色金融文化作为重要任务，主动融入中心工作，形成了弘扬传统文化、助力业务发展的良好氛围。

前三季度，交行安徽省分行金融文化建设持续推进，服务实体经济量能不断提升，经营发展保持“稳中向好、稳中提质”的良好态势。截至9月末，该行人民币各项存款较年初增长246亿元、居系统第2位，各项贷款较年初增长222亿元、居系统第8位，其中对公实质性贷款较年初增长17.84%、居系统第3位。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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