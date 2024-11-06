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大家保险《你好，家人》第二季上线

2024年11月06日16:24 | 来源：新华网
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原标题：大家保险《你好，家人》第二季上线 共绘“守护小家·温暖大家”温暖画卷

　　大家保险集团《你好，家人》系列微纪录片第二季即将上线，此次微纪录片以“守护小家·温暖大家”为主题，如实展现大家保险不同岗位员工日常工作的鲜活画面与动人瞬间，充分彰显集团以客户为中心、践行高质量服务的坚定初心。

　　今年1月，《你好，家人》系列微纪录片第一季正式推出，8支片子，13个真实贴近生活的服务案例，传递爱与责任。

　　第二季延续情感温度，悉心捕捉真实，传递感动。历经数月，跨越南北，13个动人的人物故事来自大家保险全国各地广泛分布的服务机构，如点点繁星闪耀在北京、江西萍乡、浙江杭州、四川成都、宁夏吴忠、吉林长春等众多城市，涵盖大家人寿、大家财险、大家养老、大家健投等多个子公司。他们所处岗位虽然各不相同，但目标却高度一致，那便是全力以赴为客户提供优质服务，用心守护家庭幸福安宁。

　　在《你好·家人》纪录片中，可以看到“大家的家”医疗服务中心的护士杨莹，细心整理长者健康档案，每一页纸都承载着生命的重量与温度；大家人寿欺诈风险管理岗杨本祥，在客户出险时快速伸出援手、竭力为客户排忧解难；大家的家旅居社区行政总厨胡菁楠，用热情烹饪美味佳肴，让每一位客户品味舌尖上的爱与温暖；“大家的家”医疗服务中心的中医医生牛亚宁，凭借精湛的医术和深厚的医学知识储备，给予长者无微不至的关怀；还有来自大家财险的综合渠道客户经理侯魁武，秉持责任与担当，以保险之力为运输公司和司机消除后顾之忧，热情服务每一位客户……这一个个场景、一幅幅暖心的画面共同串联起大家保险“守护小家 温暖大家”的动人篇章。他们，正是大家保险众多员工竭诚服务客户的生动写照。

　　在这个充满希望的季节，《你好，家人》系列微纪录片第二季带着脉脉温情暖心登场，它仿若一扇明亮的窗户，生动展现大家保险“坚持以客户为中心”的服务理念。“凡心所向，素履以往”。大家保险因责任而生,致力于做一家“负责任的保险公司”，犹如一位忠诚的守护者，致力于凭借有品位、有情怀、有温度的专业服务，在悠悠岁月中，守护大家美好生活，服务大家百岁人生。

(责编：董童、李源)
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