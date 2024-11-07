人民网北京11月7日电 近日，人民数据管理（北京）有限公司（以下简称“人民数据”）自主研发的“人民链数据要素全生命周期溯源查证方法及系统”成功获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，为服务各部门各领域完善数据管理体系、规范数据经营活动及有效应对数据安全挑战打下坚实基础。

人民链是人民网·人民数据旗下区块链品牌，是人民数据布局的“云链一体”技术底座的核心组成部分。人民链搭建了“1+1+N”的产品服务体系，即1个区块链BAAS平台，1个数据要素确权流转平台，N个区块链创新应用，是国密自主可控的一站式、可视化、高安全的综合区块链管理平台。

2023年7月，依托人民链底层技术支持，人民数据推出“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）。目前已有近百家单位通过人民数据专家组108项实质标准审查，获颁相关确权证书。

基于人民链、人民云两大技术底座，人民数据打造的全国性数据要素公共平台于2023年9月1日上线，助力数据确权、数据流通交易形成全国联通、全国交融的新局面，截至目前已有近60家相关数据交易所及经营企业入驻，有效推动各地各领域数据要素乘数效应加速释放。

“未来，人民数据将继续加大研发投入，助力跨平台数据的合法、合规、高效流转，夯实技术‘硬底座’，为数据要素市场建设保驾护航。”人民数据相关负责人表示。

(责编：曹淼、高雷)

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