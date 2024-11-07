原标题：中国核电25台运行机组全部达成WANO 2030卓越行动绩效目标

近日，从WANO（世界核电运营者协会）传来喜讯，中国核电旗下所有25台运行机组全部达成WANO卓越行动计划（Action for Excellence）2030行业绩效目标，成为全球首批所有运行机组均达成该绩效目标的WANO会员单位。

卓越行动计划 是WANO于2019年发起的一项全球性的核电绩效提升计划，该计划旨在通过坚持最高绩效标准，改革WANO工作流程，持续监测和评估会员业绩，强化全球从业者知识经验共享，夯实专业领域基本功，促进全球核电站安全性和可靠性 的持续提升。该计划的最终目标是在2030年之前，全球会员均能实现以下五大行业业绩目标：

所有机组WANO评级在1级或2级，只有极少数在3级；没有机组被评级为4级或5级；无重大事件发生；没有未被发现的绩效下滑；WANO综合指数在80分以上。

卓越行动绩效目标的领先实现体现了中国核电在核能领域持续创新和追求卓越的坚定决心，也为全球核能行业的安全、高效、可持续发展作出了积极贡献。中国核电将继续携手国际社会，共同推动核能技术的创新与进步，为实现全球能源结构的绿色转型和可持续发展目标贡献智慧和力量。

(责编：曹淼、李源)

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