原标题：趣链科技：以“楚天数链”推动湖北数据要素高效流通

近日，由趣链科技携手湖北数据集团依托国产自主可控的区块链基础设施，创新打造的湖北省数据要素链——楚天数链正式发布。据悉，这一数据要素链可实现多场景业务协作，旨在构建安全、可信、高效的数据流通生态。

“楚山楚水楚天阔”，湖北省自古素有“楚中第一繁盛处”的美誉。数字时代下，今天的湖北省，作为华中地区的经济引擎，正加速推进数字产业发展，数据要素资源逐步平台化。在加速推进数字产业发展的同时，数据权属不清晰、供需信息不对称、监管难度大等问题也亟待解决。如何实现数据在可信环境中的安全流转与多方高效协作？

区块链技术以其去中心化、不可篡改、可追溯的优势，天然契合数据的流转需求。作为区块链与数据要素领域的领军者，趣链科技以技术优势赋能数据要素市场建设，与湖北数据集团携手，结合湖北省的地域特色，为“楚天数链”构建了“1+1+2+N”的应用场景生态，覆盖数据采集、确权、流转、交易的全生命周期管理体系。

趣链科技相关负责人介绍道：“我们用自研的链上确权和本地加密技术保障了数据的安全性和可靠性。确保数据提供方、交易所与数据使用方之间的信息透明和可追溯，在链上的多方信息流可以放心地共享。”同时，在数据要素链的管理方面，TEE预言机服务和大文件存储模型帮助实现了跨链高效管理、安全对接与可靠存储。

目前，“楚天数链”已成功应用于数据资源存证、数据产权登记、公共数据授权运营及数据流通交易四大数据要素服务场景，涵盖工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、文化旅游等12个数据要素关键领域，为湖北省数据要素在公共服务、产业升级、创新发展和监管治理方面提供了坚实的技术底座。

未来，随着更多行业与场景的融入，该数据要素链将进一步促进湖北省乃至全国的数据要素市场繁荣。作为民族科技企业，趣链科技也将继续携手更多行业合作伙伴，共同构建跨链协同、开放共赢的数据生态。

(责编：曹淼、李源)

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