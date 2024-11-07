立邦钟中林：加码本土化创新 共享中国发展机遇
2024年11月07日11:05 | 来源：人民网
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第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海开幕。今年，立邦以“刷新未来，永续发展”为参展主题，带来了两款全球首发和一款中国首发创新产品，展现企业的技术实力以及对于当今行业和时代发展趋势的把握。
“进博会的成功举办，让世界看到中国向全球开放市场的决心，也让外资企业可以把更多先进的技术、产品以及经验引进来。”立邦中国区首席执行官钟中林表示，立邦今年首次完成了从进博会“见证者”到“参与者”的身份转变，并携多款最新研发成果参与到第七届进博会首次设立的“新材料专区”。
“我非常期待‘立邦光催化涂料’‘立邦智慧路面标识漆’这两款全球首发展品，在进博效应的加持下，能尽快‘从展品变商品’，在中国乃至全球市场取得好的表现。”钟中林说。
“长期以来，中国是立邦全球最重要的市场，市场份额占比超过34%。借助进博会的舞台，我们不仅要展示创新产品和技术，更重要的是展现企业对中国市场长期的承诺和信心。”钟中林介绍，立邦的母公司立时集团深耕中国三十余年，企业秉承着“开放”和“进取”的精神，通过创新驱动自身产品技术与运营模式的升级，联动生态圈伙伴共同发展科技创新力量，用行动践行“在中国，为中国”的长期承诺。
目前，立邦在中国已设立74家工厂，10家创新及技术研发中心，今年还在上海启动立邦亚太创新研发中心的建设。“我们坚信，投资中国就是投资未来。未来，我们将持续向中国市场引入国际先进的经验和创新技术，并赋能中国企业高质量‘走出去’，共享全球机遇。同时，我们鼓励产业人才培养，推动产业的可持续发展。”钟中林说。
(责编：曹淼、李源)
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