新华社深圳11月7日电（记者温竞华、陈宇轩）记者7日从深圳市转化医学研究院（深圳大学第一附属医院）了解到，我国科学家从自然环境中筛选出能够逃逸细菌防御系统的噬菌体，并揭示了噬菌体逃逸细菌多重防御的新机制。这一发现将有助于开发治疗病原菌的噬菌体药物，以应对细菌耐药性这一全球性挑战。

上述研究由深圳市转化医学研究院（深圳大学第一附属医院）与武汉大学、深圳市儿童医院合作完成，研究成果6日在线发表于国际学术期刊《自然·微生物学》。

当前，抗生素带来的细菌耐药性已成为全球面临的公共卫生挑战，抗菌治疗面临巨大困难，噬菌体疗法的开发和应用可能为细菌感染带来新的治疗方案。而噬菌体治疗的有效性与细菌的防御系统直接相关：细菌中的先天性免疫和获得性免疫等多重防御系统，给噬菌体杀死病原菌带来巨大阻力。

研究团队以细菌的磷硫酰化防御系统为切入点，从自然环境中筛选逃逸噬菌体，并精准鉴定出噬菌体发挥逃逸作用的对抗蛋白。该对抗蛋白的功能为蛋白激酶，通过磷酸化修饰防御蛋白，使细菌防御系统丧失对噬菌体的抵抗能力。

论文通讯作者、深圳市转化医学研究院院长陈实教授说，以往的研究只揭示了细菌通过磷酸化修饰作用来防御噬菌体的机制，本次研究发现，噬菌体也可以反向通过磷酸化修饰使宿主防御系统失去活性，以逃脱细菌防御。

研究进一步发现，该对抗蛋白在噬菌体中广泛分布，可以磷酸化修饰细胞中300多种蛋白，从而同时逃逸细菌中的获得性免疫和先天性免疫等多种防御系统，体现出该逃逸系统的广泛对抗作用，为未来开发高效杀死病原菌的工程化噬菌体提供了新的方向。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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