新华社澳门11月7日电（记者李寒芳、刘刚）7日10时05分许，国航CA088航班平稳降落在澳门国际机场，执行此次调机任务的国航B-919Y号国产大飞机缓缓滑行通过象征民航界最高礼遇的“水门”。

这是国产大飞机C919首次到访澳门，也是B-919Y交付以来的首飞。此次国航国产大飞机应邀抵澳，将亮相由南光（集团）有限公司、中国航空器材集团有限公司、澳门会议展览业协会等共同主办的第十三届澳门公务航空展，于8日至10日停泊在澳门国际机场固定区域范围作静态展示。届时，澳门民众可近距离一睹国产大飞机的风采。这也是国航向澳门回归祖国25周年献上的一份特别礼物。

澳门特区行政长官代表、特区政府运输工务司司长罗立文，澳门民航局局长潘华健等嘉宾在澳门国际机场迎接飞机的到来，并向机组、乘务组等随机工作人员献花表示欢迎。

国产大飞机C919的亮相在澳门引起大飞机热潮。飞机通过“水门”时，现场拍照的快门声此起彼伏。有澳门记者表示，有机会一睹国产大飞机真容十分兴奋。

一些“全副武装”的澳门摄影爱好者早早在机场外等候，为捕捉C919飞入澳门的历史性镜头。

“这是C919首次飞澳门航线。能够将国产大飞机带到澳门，向澳门的民众展现风采，我特别自豪。”国航C919飞行大队副大队长郝鑫介绍，今年8月29日国航接收了首架C919飞机，目前已顺利执飞北京—上海、北京—杭州航线，下一步还将拓展至北京—武汉等航线。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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