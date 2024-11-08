原标题：为车主把关、为企业赋能 中国皮卡品质认证系列计划正式推出

11月6日，“中国皮卡品质认证系列计划合作签约暨首证颁发仪式”在北京举行。此次活动汇聚了来自中国汽研、中国能源汽车传播集团、中国汽车新闻工作者协会、中国皮卡网以及长安皮卡、雷达汽车等皮卡企业的领导与嘉宾，共同见证了中国皮卡行业向质量品质发展进一步迈进的重要时刻。

会议伊始，中国能源汽车传播集团董事、副总编辑兼中国汽车报总编辑桂俊松，详细介绍能汽集团的整体情况。能汽集团始终牢牢把握正确舆论导向，在汽车、能源、城市三大领域积极发挥舆论引导作用。作为中国皮卡网的上级主管单位，全力支持中国皮卡网携手中国汽研、凯瑞认证三方发挥各自资源优势，搭建评测认证平台，联合推出“中国皮卡品质认证系列计划”，首批启动《耐腐蚀之星》《能效之星》《极寒性能之星》三大核心认证项目。期待认证成果能够为车主把关、为企业赋能，提升皮卡企业产品口碑和品牌知名度，共同推动皮卡品类向上发展。

中国汽车工程研究院股份有限公司总监抄佩佩，详细介绍了中国汽研在车辆检测、认证等领域的业务布局及资源优势，并表达了与能汽集团继续深化合作、共同发展的强烈意愿。抄佩佩表示，中国汽研多年来一直与能汽集团旗下的多个板块保持良好的业务合作关系，这次双方共同推出中国皮卡品质认证系列计划，属于在汽车细分领域进一步深耕的一次有益尝试。中国汽研将以凯瑞认证为主，积极调动好内部相关资源，做好参评皮卡技术测试、数据分析和合格产品证书出具等环节的服务，为皮卡企业赋能，推动行业技术进步和品质提升。

中国皮卡网CEO兼总编辑、中汽协会皮卡分会副秘书长谷国全详细介绍了中国皮卡品质认证系列计划，并重点介绍了首批推出的耐腐蚀之星、能效之星、极寒之星三项认证项目整体规划。他表示，皮卡作为全场景多功能车型，常面临复杂多变的使用环境，根据中国皮卡网的实际调研，消费者在购买皮卡时，除了关注价格、品牌、性能等传统因素之外，也非常重视车身质量、综合能耗和低温启动等方面的能力。例如，皮卡车的耐腐蚀性能不仅影响车辆美观，也关乎车辆的使用安全及整体寿命。为了替车主把关，直观呈现产品性能，中国皮卡网联合中国汽研、凯瑞认证共同启动针对皮卡车的专项能力认证，替消费者筛选出品质更加优秀的皮卡产品同时，为皮卡行业品质提升助力。

伴随着热烈的掌声，谷国全代表中国皮卡网，与中汽院凯瑞检测认证（重庆）有限公司总经理夏国强签署了《中国皮卡品质认证系列计划》合作协议，标志着双方正式开启在皮卡品质认证领域的深度合作。

随后，凯瑞认证总经理助理、技术负责人徐浩驰详细介绍了耐腐蚀之星认证项目的技术框架、测试评价，并通过视频展示了首辆参与耐腐蚀之星认证的皮卡测试过程情况。

长安猎手作为参与耐腐蚀之星认证的皮卡车型，顺利通过认证所需的各项测试，达到相关标准。凯瑞认证总经理夏国强为长安凯程正式颁发了《中国皮卡品质认证系列计划》首张耐腐蚀之星证书。这标志着中国皮卡品质认证系列计划的正式落地实施，也预示着皮卡行业在品质提升方面迈出了坚实的一步。

长安皮卡品牌事业部销售副总经理常晓龙在现场分享国内、国际皮卡市场趋势与经验。他表示，长安猎手这次能够顺利获得《耐腐蚀之星》认证，充分证明了猎手皮卡的产品实力。十分感谢组织方对品牌和产品的认可，下一步还会安排猎手报名参加能效之星认证，进一步证明实力。

吉利雷达销售总经理贾海波在现场表示，未来皮卡市场将成为最具潜力细分市场，雷达汽车“换道超车”，深耕新能源领域，在今年皮卡市场之中逆势上涨，获得不俗市场成绩。雷达汽车也将积极响应，报名参与中国皮卡品质认证系列计划，不断提升产品品质和能效水平，为消费者提供更加优质的皮卡产品。

中国皮卡经过三十多年的发展，目前正处于品类向上攀升的阶段。此次中国皮卡品质认证系列计划的推出，将为皮卡行业的向上发展提供可靠保障。期待在不久的将来，能够见证更多优质的皮卡产品通过认证，为消费者带来更加美好的使用体验。

(责编：董童、李源)

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