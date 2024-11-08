中国人民银行11月8日发布的数据显示，2024年三季度末，获得贷款支持的科技型中小企业26.21万家，获贷率为46.8%，比去年同期高0.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额3.19万亿元，同比增长20.8%，增速比各项贷款高13.2个百分点。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，三季度末，获得贷款支持的高新技术企业25.79万家，获贷率为55.7%，比去年同期高1.1个百分点。高新技术企业本外币贷款余额16.03万亿元，同比增长9%，增速比各项贷款高1.4个百分点。

在绿色贷款方面，三季度末，本外币绿色贷款余额35.75万亿元，同比增长25.1%，增速比各项贷款高17.5个百分点，前三季度增加5.67万亿元。

此外，三季度末，房地产开发贷款余额13.79万亿元，同比增长2.7%，增速比上年末高1.2个百分点，前三季度增加6385亿元。个人住房贷款余额37.56万亿元，同比下降2.3%。（记者吴雨）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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