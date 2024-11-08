新华社北京11月8日电（记者吴雨）8日，中国人民银行发布的报告显示，中国人民银行加快构建与高水平科技自立自强高度适配的金融服务体系，三季度以来加强科技金融政策供给，推进科技创新和技术改造再贷款使用进程，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持。

中国人民银行发布的2024年第三季度中国货币政策执行报告显示，推动经济高质量发展必须完善科技金融服务体系。中国人民银行不断提升信贷政策服务质效，精准支持科技创新和制造业转型升级，持续提升科技金融服务能力、强度和水平。

今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。报告介绍，中国人民银行指导银行机构建立科技创新和技术改造再贷款专项工作机制，推送的企业（项目）清单已基本实现融资对接和尽调“全覆盖”，累计签约贷款金额超3000亿元，有力支持了科技型中小企业首贷、重点领域技术改造和设备更新项目。

同时，已到期退出的科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款存量资金继续发挥作用。报告显示，9月末，科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款余额分别为865亿元、1557亿元。

今年以来，科技金融服务能力建设取得积极成效。数据显示，9月末，高技术制造业中长期贷款余额2.9万亿元，同比增长12%；全国“专精特新”企业贷款余额4.3万亿元，同比增长13.5%，均明显高于全部贷款增速。

下阶段，中国人民银行将围绕高水平科技自立自强目标完善金融服务体系。报告介绍，中国人民银行将充分发挥货币信贷政策导向作用，聚焦国家重大科技任务、科技型中小企业等重点领域和薄弱环节，有序推进落实《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，稳步推动科创金融改革试验区建设。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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