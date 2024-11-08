原标题：中国煤炭科工：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 建设世界一流科技领军企业

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，把深化国资国企改革纳入全面深化改革的战略全局，中国煤炭科工集团有限公司（以下简称中国煤炭科工）紧密结合全会对国资国企改革发展的战略部署，做到领导干部带头示范学、全面覆盖广泛学、浓厚氛围深入学、结合实际扎实学，围绕增强核心功能和提高核心竞争力，通过改革提高价值创造能力，更好承担政治责任、社会责任，以高质量发展推动世界一流科技领军企业建设。

学“改革思想”，深刻认识深化国资国企改革的战略意义

中国煤炭科工党委第一时间召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨年中企业负责人研讨班，动员各级党组织坚决扛起深化国资国企改革的重大责任，以发展新质生产力为着力点推动高质量发展；围绕改革深化提升行动、建设世界一流科技领军企业，举办党的二十届三中全会精神读书班暨党委理论学习中心组学习研讨，以务实举措打造国家战略科技力量，扎实推进产业高端化、智能化、绿色化发展，加快现代产业体系建设。煤科院把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为重大政治任务，聚焦重大部署、重要任务、重点工作，抓实“四个全面”，全面强化统领、全面凝聚共识、全面做好部署、全面融入发展，以钉钉子精神推进各项改革任务落实。重庆设计院召开科技创新和人才工作会议，锚定“两个途径”，做强“三个作用”，将科技创新和人才工作摆在公司改革发展的核心位置，发布光伏发电能源技术服务一体化解决方案等重点科技成果。唐山研究院面向全体党员、干部开展多形式、分层级、全覆盖的集中学习和培训，把学习宣传贯彻落实全会精神同企业发展紧密结合，同推进产业创新和科技创新紧密结合，不断以改革激活企业高质量发展的活力和动力。

学“改革方法”，牢牢把握深化国资国企改革的原则要求

中国煤炭科工党委牢牢把握深化国资国企改革的根本要求，大力推进区域化发展战略，收购内蒙古煤炭科学研究院，为内蒙古煤炭工业的安全、高效、绿色发展贡献央企力量。西安研究院把学习贯彻全会精神与建设世界一流企业结合起来，聚集科技创新和产业创新深度融合，大讨论，形成“建设地质保障领域世界一流科技创新型企业”主要工作清单，明确重点任务，强化产业链建设，加快“一体两翼”战略布局和国际化布局，打造原创技术策源地。煤科总院聚焦推进原始创新开展“书记讲党课”暨技术交流活动，以高质量党建促进高水平科研，大力推进有组织的科研，集中力量进行应用研发攻关，打造人工智能技术在煤矿领域的应用场景。天码智控聚焦发展新质生产力，积极建设产学研联合创新生态圈，推动企业主导的产学研深度融合，与清华大学共同成立联合研究中心，与华为公司签署战略合作协议，汇聚一流资源合力攻关行业关键共性技术。

学“改革路径”，全面落实深化国资国企改革的重点任务

中国煤炭科工党委以钉钉子精神全面落实全会改革工作部署，不断提升科技创新力、产业控制力、安全支撑力，坚定履行央企职责使命，强化国家矿山安全科技力量建设，推动煤炭行业安全、高效、绿色、智能发展。太原研究院自主研发的“煤海蛟龙”系列煤巷掘支运一体化快速掘进智能成套装备，突破了我国煤炭生产中巷道掘进的技术瓶颈，在稳定围岩条件下创造了3000米级、中等稳定围岩条件下创造了2000米级的进尺纪录。武汉设计院联合申报的“偏粗粒度铁精矿急落差管道安全输送工艺关键技术研究”项目经鉴定达到国际领先水平。目前该研究成果应用于国内自主设计的规模最大的南芬铁精矿管道，最大年输送铁精矿量640万吨，取得了显著的经济、社会效益和环境效益。沈阳设计院承担的国产首台套高寒地区露天矿连续采煤成套装备在国家能源集团宝日希勒露天煤矿顺利完成系统组装。该装备攻克了极寒气候下无法稳定运行的技术难题，实现向极端条件迈进，集成了自研轮斗全连续智能开采工艺系统平台、智能调度系统平台和远程集控系统平台，实现了高寒地区首套连续采煤工艺系统的智能化精准作业。科工生态聚焦服务国家生态文明重大战略，紧紧围绕绿色矿山建设的迫切需求，承建的“青海木里矿区江仓一、二号井采坑、渣山一体化治理工程”成功入选为2024年全国矿山生态修复多元共治典型案例。

下一步，中国煤炭科工将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，牢牢把握国资国企改革的总体目标、政治原则、鲜明导向、根本要求、重点任务，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，加快形成同新质生产力相适应的生产关系，不断增强核心功能，提高核心竞争力，切实提升改革质量和效能，加快建设世界一流科技领军企业。

(责编：曹淼、李源)

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