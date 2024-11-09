原标题：西门子：进博会为中国与世界筑起产业互融的新质纽带

“进博会为中国与世界构筑起产业互融、创新互促、市场互通、生态互惠的新质纽带，对于应对全球经济的不确定以及寻求市场增量尤为重要。”西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松表示，“西门子深耕中国152年，未来将继续打造更强生态，以创新驱动引领产业的高质量发展。”

从2018年参与第一届进博会开始，西门子如今已连续七次参展进博会。过去六年间，西门子在进博会共计接待了超过300个来自各级政府、各企业的参观代表团，现场签署了近200份合作协议。西门子一直非常积极地将全球的创新技术和产品带到进博会，其中很多展品通过进博会的沃土广泛传播，如今已经在中国各行各业取得丰硕成果。

西门子今年参展的主题为“以科技，共创每一天”，布置了数字化、低碳化和生态共创三大展区，展示人工智能、智能制造等技术成果，充分展现企业对中国经济高质量发展战略的全面支持。展会期间，西门子还与多家中国企业签署协议，深化中外资企业合作，共谋发展。

实现“双碳”目标，能源绿色低碳发展是关键。在本届进博会上，西门子首次以沙盘形式全景呈现智慧能碳管理平台，将覆盖全能源链条的节能减碳解决方案，未来如何将其在高端楼宇、零碳工厂、新型电力系统以及智能运维等场景中应用进行系统展示。面向中国本土需求研发的这一智慧平台将帮助企业实现产品能耗数据看得见、碳排放足迹摸得清、能耗管控体系可持续等需求，真正实现从“何处减”到“如何减”的跨越。

此外，西门子还首次发布了集成多款AI应用的新软件架构Xcelerator API World。这一开放的技术平台将帮助有需求的企业进行数字化转型，打通企业从“起跑线”到“最后一公里”的转型全通道。

从“引进来”到“走出去”，西门子认为，进博会不仅是中国市场开放的重要窗口，更成为越来越多中国企业出海的战略平台。西门子将以自身的技术背景和全球资源，从产品能力、海外布局、品牌建设及资金支持等角度帮助中国企业全方位出海，以新质生产力的发展推动形成世界一流的竞争力，共拓全球新机遇。

(责编：崔元苑、李源)

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