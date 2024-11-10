原标题：雄安未来之城场景汇大赛成果唐山行活动举办

11月8日，雄安未来之城场景汇大赛成果唐山行活动成功举办，这也是大赛成果首次走入地市。活动邀请来自北京、上海、天津、杭州等地的16家雄安未来之城场景汇大赛获奖企业进行现场路演推介，介绍他们的技术产品核心优势和场景合作需求。

活动现场，各路演企业分别围绕机器人、网络安全、安全应急、绿色低碳、新能源等产业赛道，展示产品成果及其应用场景。

在网络安全方面，杭州迪普科技股份有限公司搭建的基于“零信任”概念的物联网安全接入应用场景，采用白名单技术架构，允许授权物联网终端接入，允许授权业务数据传输，实现物联网终端接入可信和行为可控。该场景可在交通、电力、能源、医疗等行业广泛发挥作用。特别是在视频监控方面，场景可解决海量IPC（网络摄像机）摄像头及其他前端IP设备的接入认证和安全管控问题，帮助用户构建一张安全可控的物联网。

在智慧机器人方面，上海高仙自动化科技发展有限公司的无人智慧清洁应用场景，依托企业的完整商用清洁机器人产品矩阵，具备清扫、洗地、尘推、去油污、消毒、地毯清洁、结晶抛光等七大基础功能。北京捷配云科技有限公司的模块化分体式配送机器人应用场景，则实现了大型建筑与园区内的全自动物流配送，适用于商业写字楼、商场、社区、学校等多种场所。

在安全应急方面，华诺星空技术股份有限公司的多模复合生命探测应用场景，利用多传感融合技术，实现雷达传感器、微震动传感器和音视频传感器多元信息融合，能在地震、滑坡、建筑物坍塌、地下空间坍塌等紧急救援情况下，对废墟掩埋的埋压人员进行快速搜索和救援。

此外，天津北斗航电技术有限公司借助北斗卫星导航系统，开发了无人驾驶割草机应用场景。场景可实现无人驾驶、定速巡航、路径规划、自建基站、厘米级定位、手动或自动运行切换，能在大型牧场、植物园、草原等场地中推广落地。

据悉，此次活动是河北省唐山市对接雄安未来之城场景汇的初步探索。下一步，该地将持续举行一系列应用场景发布对接和场景大赛活动，进一步加快应用场景资源开放，吸引更多科技企业到唐山找场景、找市场、找合作，全力建设京津冀场景创新之城。

(责编：崔元苑、李源)

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