原标题：厦金“小三通”客运航线今年客流量突破100万人次

中新社厦门11月9日电 今年以来，厦(门)金(门)“小三通”客运航线客流量稳步增长。据厦门边检总站高崎边检站统计显示，截至11月9日，高崎边检站今年已累计验放厦金“小三通”客运航线船班突破5000艘次，查验出入境旅客达100万人次，其中台胞数量占比九成以上。

9日，在厦门五通码头边检出境查验大厅，提着大包小包行李的旅客们正有序排队候检，准备搭船前往金门。来自金门的台胞王英生告诉记者，他经常通过厦金“小三通”客运航线往返厦门与金门两地，“时间短，价钱也便宜，现在船班又多了，就更顺利方便了”。

今年10月以来，随着厦金“小三通”客运航线航班班次增加、两岸文化活动及人员交流日盛，客流量迅猛增长，10月日均客流近4000人次，环比增长超25%；其中10月20日，厦金“小三通”客运航线单日查验出入境人员超5100人次，创2023年复航以来新高。

厦金“小三通”客运航线被誉为两岸往来“黄金通道”。专家预测称，随着两岸交流往来的进一步密切，厦金“小三通”客运航线或将迎来新一轮高峰。

高崎边检站相关负责人表示，为有效应对出入境客流快速增长态势，将进一步加大“智慧边检”的应用，对符合条件的旅客提供快捷通道、刷脸通行、智能通关服务；同时不断优化勤务组织，为来往两岸旅客提供全流程、无断点的引导帮助“乡音”“乡情”服务，进一步提升口岸通关体验。（杨伏山 付佳萍）

(责编：王连香、李楠桦)

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