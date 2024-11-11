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中长期资金要真正成为“时间的朋友”

择 远
2024年11月11日09:00 | 来源：证券日报
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证监会首席风险官、发行司司长严伯进11月9日表示，证监会将落实好《关于推动中长期资金入市的指导意见》，创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场；引导私募创投基金“投早、投小、投长期、投硬科技”，进一步促进“募投管退”良性循环的形成。

中长期资金被称为资本市场的“稳定器”“压舱石”，其资金来源相对稳定，投资运作专业化程度高、稳定性强、使用期限较长，通常追求长期稳健的投资收益，能够为资本市场高质量发展注入源头活水。

但是，当前我国资本市场中长期资金依然面临总量不足、结构不优、引领作用发挥不够充分等问题，机构投资者及中长期资金占比依然有很大提升空间。同时，“长钱长投”的制度环境尚未完全形成。

今年9月26日召开的中共中央政治局会议提出，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。为落实中共中央政治局会议部署，经中央金融委员会同意，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，主要举措包括：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。

着眼于“长钱更多、长钱更长、回报更优”的目标，此举将有力引导中长期资金入市，让长期资金“愿意来”“留得住”“发展好”，以发挥好“耐心资本”的作用，提振市场信心，为资本市场注入持久活力，形成中长期投资与资本市场的良性互动；有助于稳定市场预期，增强资本市场的内在稳定性，推动资本市场长期可持续发展；有利于引导长期资本支持产业升级和创新发展的优质企业，在新质生产力等关键重点领域更好地发挥作用，助力中国经济高质量发展。

未来，中长期资金在投资过程中要真正成为“时间的朋友”，发挥好“耐心资本”作用。值得关注的是，《关于推动中长期资金入市的指导意见》发布后，一些机构纷纷表态称，将发挥自身优势，强化“长钱长投”理念，坚持长期投资、价值投资、责任投资，聚焦经济高质量发展方向不断优化投资布局，做好“稳定器”和“压舱石”，支持资本市场长期健康稳定发展，为实体经济提供长期稳定的资金支持，推动经济结构的转型升级。

引导来源稳定、行为规范、运作专业的中长期资金入市，是提升资本市场内在稳定性的重要基础之一。大处布局，细处落子。当前，无论是政策环境还是市场环境，都为中长期资金入市提供了良好契机。中长期资金需要切实落实好“长钱长投”，引领带动各类资本增强“投资中国”的耐心和信心。

(责编：王震、陈键)
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