原标题：情系高原 筑梦山南 湖北科技援藏工作综述

“十四五”以来，湖北省科技厅、湖北省科协一如既往高度重视对口援藏工作，积极贯彻落实党中央关于援藏工作的决策部署，对山南科技、科协工作进行援助，形成了以干部援藏为纽带、项目援藏为载体、技术服务为内容、交流交往为主线的湖北科技援藏工作格局，为山南科技、科协事业发展注入强大活力。

干部援藏：架起桥梁纽带

湖北省科技厅在“十一五”期间选派了2名三年期的援藏干部，时隔八年之后的2021年，再次选派了1名短期援藏干部，这名干部在短短半年时间内为山南市出台首个“孵化器、众创空间认定管理办法”，成功举办首届“雅砻杯”创新创业大赛作出了积极贡献。2022年7月，湖北省科技厅积极响应组织号召，选派了1名三年期援藏干部，目前挂职山南市科技局，深度参与全市科技管理工作。

援藏干部的到来，不仅带来了先进的管理经验和工作方法，还带来了新的思想观念和改革意识。他们工作经验丰富、思路开阔，有力推进了山南科技、科协工作创新发展，还对当地干部起到了较好的传帮带作用。同时，通过援藏干部的牵线搭桥，加强了山南与湖北科技、科协工作的交流与合作，既有业务方面的深度合作，也有人员方面的交流交往。

项目援藏：助推产业发展

2021年以来，湖北省科技厅先后投入援藏资金500万元，支持湖北高校院所与山南本地企事业单位围绕产业发展联合开展技术攻关，先后立项支持了农业、制造业等领域技术创新项目16个。湖北省科协每年安排援藏资金20万元，支持山南开展科普阵地建设、科普宣传活动等工作，2024年还向山南市捐赠了价值5万元的青少年科创筑梦活动资源包。

在湖北科技援藏项目的支撑下，相关产业得到了突破性发展，取得明显的经济效益和社会效益：高原蛋鸡养殖研究项目，蛋鸡产蛋率峰值达到95.6%，每只母鸡年均产蛋达到210枚以上；高原高产油菜研究项目，每亩增产10%，达到了221.56kg，推广种植面积9200亩，为农民直接增收146万元；高原特色蔬菜研究项目，引进的辣椒新品种亩产高达2400kg，番茄新品种亩产高达4500kg，极大提升了山南市蔬菜自供能力；加查核桃采后处理研究项目，采后处理的核桃单价能提高0.5元/斤，2024年加查核桃鲜果及干果预计销量增加5万斤左右、销售额增加10万元以上。

技术服务：输血与造血并重

山南创新主体较少，没有高等院校，只有2家科研院所、4家高新技术企业、8家科技型中小企业，科技创新人才匮乏是制约山南高质量发展的最大因素。

援藏干部充分利用湖北科教大省资源优势，协调省内高校院所专家进藏开展技术服务。以承担科技项目为载体，先后协调中国农科院武汉油料所专家与山南农技中心合作开展优质油菜引种示范及多功能开发利用研究，组织湖北工业大学专家开展酿酒技术服务山南行活动，组织华中农业大学和湖北省农科院专家到山南开展果蔬种植技术推广示范，支持长江大学刘利平博士在加查县开展核桃采后处理技术研究与示范推广，协调湖北民族大学教授远程为错那指导莓茶种植及加工，协调琼结羌钦酒业3名技术人员赴湖北工业大学酿酒中试基地开展实训实习等等。

在湖北高校院所专家指导下，山南本地的种植、养殖、农产品加工、酿造等方面技术水平得到了极大提升，促进了相关产业的发展壮大，还培养出了山南农技中心农艺师格桑等一批优秀的青年专家，为山南高质量发展和科技创新储备了一批本土人才。

交流交往：增进相互了解

西藏山南科技系统管理干部普遍存在管理经验欠缺、创新思维不够等短板。近年来，经过援藏干部的谋划推动，通过“走出去、请进来”学习培训的方式，加强了西藏山南与内地的交往与合作，丰富了本地干部的理论、业务知识，增强了管理能力和领导才干。

2023年6月，在湖北科技厅支持下，山南科技系统20名管理干部赴武汉、宜昌、荆州等地开展为期7天的研学，既学习了内地科技政策、项目管理、科技金融等方面先进做法，又调研了烽火科技集团、武汉生物研究院、湖工大酿酒中试基地等创新型企业和平台，开拓了干部的科技创新视野，更新了干部的科技管理思维。

2023年10月，西藏科技厅与湖北科技厅联合在湖北举办“科技兴藏”干部人才能力提升培训班，增进了西藏科技与湖北科技的交流与互动。

2024年6月，湖北省科协到西藏山南考察调研，共商深化科协援藏事宜，并与西藏科协签订科协援藏框架协议，议定落实了一批支持事项，推进了两省区科协工作的交流交往。

2024年8月，在全国对口支援西藏30周年之际，湖北省科技厅与部分省市科技部门在昌都市联合举办2024年“科普援藏”活动，捐赠了科普物资与经费，组织同济医院、湖北农科院等单位专家深入农牧区和学校，开展科普讲演、义务诊疗等活动。

多年来，湖北科技、科协通过派遣干部人才、投入资金，为山南科技事业高质量发展注入了强大动力，也作出了积极贡献。（通讯员 程意峰）

(责编：董童、李源)

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