原标题：助力进博会！兴业银行发布跨境金融服务升级方案

2024年11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行，众多首发首展的新科技、新成果、新产品亮相，成为促进贸易融资、推动开放合作的重要国际平台。兴业银行以进博会成功举办为契机，于近日正式发布《进口管家综合金融服务方案》（以下简称《方案》），全面升级旗下一站式跨境金融综合服务平台兴业管家（单证通），持续提升跨境结算和融资产品的便利化水平，放大进博会“溢出效应”。

根据《方案》，兴业管家（单证通）“我是进口商”专区汇款自动化、批量汇出汇款、小币种畅汇、跨境GPI资金实时追踪、进口信用证“自动开”等一批创新功能将实现全面优化，有效提升进口客户服务体验，便利企业资金安排，增强业务管理效能，节约企业经营成本。

近年来，兴业银行积极融入和服务国家高水平对外开放格局，整合跨境服务新产品、丰富跨境服务新场景。通过区块链、OCR等技术运用，为客户提供电子提单、海关税费电子支付、进口税款总担保保函等服务，不断提升场景化金融服务能力；通过对接各地跨境公共服务平台、创设政策分享窗口等，实现企业、政府、银行三方信息互联互通，同贸易新业态发展相向而行。此外，该行还充分发挥集团研究优势，为客户提供覆盖宏观市场、行业研究、大宗商品、外汇市场等领域的分析指引，探究国际动态及行业前景，指导企业运用远期、掉期、期权等汇率避险工具应对汇率波动风险，助力企业稳健开展跨境业务。

截至10月末，兴业银行为进口企业办理对外付汇超千亿美元。

(责编：董童、李源)

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