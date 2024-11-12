原标题：“交行蓝”闪耀四叶草 交通银行志愿者以青春之力服务第七届进博会

11月5日，第七届进博会开幕。清晨5点多，天刚蒙蒙亮，来自交通银行的20名志愿者就集中赶赴外宾下榻酒店，6点整，他们已准时在酒店集合完毕。他们将陪同30余位驻华大使一同前往“四叶草”（国家会展中心），正式开启他们的进博会志愿服务之旅。

当天上午，“四叶草”一开馆，另外10名交行志愿者便步履匆匆，前往交行展台，开始了为期6天的志愿服务工作。此时，身着“交行蓝”服装的30名志愿者“集结”完毕，成为了“四叶草”内一道亮丽的风景线。

热情和专业，他们闪耀进博

“我们本次志愿者工作主要是为驻华大使在进博会期间的各类行程做服务保障。”展会第三天清晨，服务驻华大使的志愿者刘心怡终于有时间接受采访，声音有些疲惫，但仍然活力十足，“进博会是一个促进国际交流和合作的重要窗口，能够参与其中，这是非常宝贵的经验。此前，我也作为员工服务过交行举办的论坛活动，但作为志愿者为外宾服务还是第一次。”

为尽力做好本次服务工作，志愿者们在拿到即将服务的大使名单后便对大使们开幕式当天后续的行程进行确认，做到“心里有数”。“我们每位联系人都有各个大使的行程。开幕式结束后，一些大使会在展馆内有观展行程，一些大使则在展馆外有采访、参会活动，他们或将和我们一起返回下榻酒店，或将从展馆直接出发，如何选择最优路线和做好接驳工作是我们前期模拟演练的重点。”志愿者李筝说，“为确保大使们在展馆内的活动顺利进行，我们在每条不同的路线上都安排了志愿者陪同；对到展馆外活动的大使，则与其联络员或工作人员反复确认停车场路线和接驳巴士的位置，确保他们安全离场。”

一边是服务大使展现中国青年的专业与活力，一边则是在交行展台诠释金融强国的使命与担当。

杨蕴之便是在交行展台向观众介绍交行金融服务和经营发展成果的志愿者之一。“在讲解过程中，我遇到一位供应新能源设备和绿色建筑材料的德国嘉宾，他正计划拓展中国市场业务。他对交行绿色金融方面的各项举措充满了兴趣，在详细了解后，表达了进一步合作的期待。”她难掩欣喜：金融服务不仅是经济的助力，更是推进全球绿色发展的桥梁。她会将此次志愿服务经历结合到工作中，不断精进业务为更多客户提供优质服务。

当冯可意识到自己作为展台志愿者已成为对外沟通交流的“纽带”时，“使命在前，责任在肩”令她每完成一次服务，心中的自豪感就增强一分。特别是她和同事遇到一位咨询中小企业融资及外汇业务的外籍嘉宾，为对方很好答疑解惑并提供相应解决方案时，那种“强国有我”的责任担当溢于言表。

细致周到的服务、热情耐心的态度，身着“交行蓝”的他们向外宾展示着新一代中国青年的强国担当和坚定赤诚，也用行动诠释着奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，展现着交通银行“以客户为中心”的服务理念。

责任与担当，他们赋能进博

在10月中下旬确定将参与第七届进博会志愿服务工作后，交行的30名志愿者便开始了紧锣密鼓的培训、演练等准备工作。

时间紧、任务重，尽管如此，每一位承担志愿工作的交行青年都在完成本职工作之余，参加踩点、培训工作。

“前期，进博局为我们做了非常多的科普，并安排了多次踩点，就是为了让我们牢记每一条主路线和备份方案中的路线。由于安保措施的安排，其实每一天的最新情况都不一样，因此每一次动态更新后我们都要迅速记牢各条线路。”志愿者周峰立告诉记者，由于工作原因，无法每天进入会展中心，他们就在交行会议室里开启“沙盘演练”。

得益于连日的线路演练，交行志愿者们都将展馆位置牢记于心。在“四叶草”各个地方待命的志愿者们在遇到问路的参展观众时，都可以非常迅速地反应并完成引导动作。

当然，路线的演练只是众多准备工作中的一项。志愿者岳辰坤介绍道，负责大使接待工作的志愿者不仅要熟悉国际礼仪规范，还要遵守不同国家的文化习俗。在拿到接待大使的清单后，他们便进行了大使的背景梳理，每一名志愿者都熟练地掌握了各自负责的几位大使的履历，以及他们祖国的文化情况。为了确保与大使的无障碍交流，他们还进行了双语培训。负责展台接待工作的志愿者则将交行所在展馆的大致情况、交行展台的分区内容牢记于心，熟练操作在进博会期间焕新发布的交通银行手机银行9.0版本、展区内出售蜂蜜水等乡村振兴特色产品的数字人民币售货机等。不仅如此，他们还从站姿、蹲姿、着装细节等方面加强了礼仪培训。

入行第一年就“解锁”志愿服务的周佳昀，直到进博会结束，仍对这份经历意犹未尽。“进馆前，我们不断打磨讲解内容，一遍又一遍地练习。工作之余还互相交流，修改讲解内容的翻译稿，以便更专业地服务外国嘉宾。”她回忆道：“通过这次进博会志愿服务，我们不仅在专业知识、礼仪素养和跨文化交流能力等方面得到了显著提升，更收获了珍贵的友谊和难忘的经历。这段经历将成为我人生中宝贵的财富，激励我在未来继续投身于志愿服务事业，为传播交行品牌、中华民族优秀传统文化、促进国际交流与合作贡献更多的力量。”

“中国的舞台，世界的精彩。展交行风貌，扬青春风采。为进博，一起来！交给我，创未来！”这是交通银行进博会青年志愿者在上岗宣誓仪式上的青春誓言，也是他们全力以赴最美好的样子。半个月的培训、6天的服务工作、超千余人次的接待，这支30人的志愿者队伍，用专业、高效、贴心的服务为进博会添彩赋能，以青春之姿、奉献之心为祖国挺膺担当。

(责编：董童、李源)

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