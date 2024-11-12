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国家综合货运枢纽补链强链工作服务150余个国家级产业园区

2024年11月12日17:35 | 来源：新华网
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新华社西安11月12日电（记者 古一平）记者从12日交通运输部、财政部在西安举行的综合交通枢纽建设现场会了解到，我国国家综合货运枢纽补链强链工作已直接服务150余个国家级产业园区和70余个国家级产业集群，有效促进社会物流成本降低。

交通运输部相关负责人在会上表示，目前，国家综合货运枢纽补链强链工作已实现国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架全覆盖，有力服务国家重大战略实施。在综合货运枢纽基础设施及装备硬联通、规则标准及服务软联通、一体化运营机制建设等方面形成一批典型经验。

这位负责人表示，下一步，将在跨部门协作、跨方式衔接、跨区域联动、跨领域融合上下功夫，着力提升“降成本、保安全、促改革”能力，完善国家综合立体交通网，打通“交通物流堵点卡点”；统筹高质量发展和高水平安全，统筹“硬联通”和“软联通”，统筹国际和国内；加强补齐港口集疏运铁路、邮政快递枢纽、平急两用基础设施短板。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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