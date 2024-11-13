新华社济南11月12日电（记者陈灏 叶婧 萧海川）山东是我国农业产值第一大省，粮食总产量、粮食单产均位居全国前列。习近平总书记今年5月在山东考察时指出，推进高标准农田建设，推动实现粮食增产提质，建设更高水平的“齐鲁粮仓”。

沿着总书记指引的方向，山东坚定扛牢农业大省责任，改良田、育良种、引良机、推良技、兴良制，集成发力继续主攻单产提升，全链条提升节粮减损能力，着力建设更高质量的高标准农田。

截至目前，山东粮食总产量连续3年超1100亿斤，夏粮面积、单产、总产“三增”，今年秋粮已获丰收。

良机耕良田

一场细雨，滋润了深秋的土地。

在山东济宁嘉祥县马村镇万民为农服务中心，搭载着北斗导航系统的大马力拖拉机成为今年“三秋”的田间一景。“这是新‘宝贝’，整地、开沟、播种都能干，还能自动规划播种路径。来年开春，我们的麦苗会像刚理的寸头一样，整整齐齐。”万民为农服务中心负责人山万民说。

传统农业向“智慧农业”加速转变，无人装备、智能系统成为种田主力。

在山东省潍坊市的潍柴雷沃智慧农业示范基地，40余台（套）智能农机默契配合，有条不紊执行着收获、打捆、耕整、播种、植保等农事任务：驾驶室内空无一人，收割机自动识别、避让障碍，拖拉机自主收集植保、土壤、虫情等农情数据，先进播种机能兼顾大豆和玉米两种作物复合播种需求……

山东今年“三夏”上阵150万台（套）农业机械，“三秋”更是投入约210万台（套）各类农机。其中，已有9500余台大型农机加装辅助驾驶系统，实现自动驾驶。

产粮大县济宁市汶上县玉米播种季持续高温少雨，土壤缺墒严重。当地通过农机合作社等农业社会化服务组织，调度大型智能指针式自动喷灌设备、桁架式移动喷灌设备等8000多套设备参与抗旱，顺利迈过保苗关。

为提升小麦播种质量，山东遴选出31种小麦高性能播种机主推机型，大幅度提高补贴额度，支持和引导农民购置。

用的是良机，耕的是良田。

山东累计建成高标准农田7643.7万亩，约占全省耕地面积的80%、永久基本农田的90%。山东省农业农村厅数据显示，已建成的高标准农田集中连片、设施配套，亩均粮食产量较建成前提高10%至20%。

山东德州市陵城区义渡口镇解家村正在安装管灌设备。“埋深约90厘米，能更好促进作物根系发育和水肥吸收。”陵城区农业农村局副局长纪书鹏说，安装作业预计11月底完成，今后可实现远程灌溉，让老百姓种地更加省力、省心。目前，陵城区已有8万亩高标准农田完成提质改造，改造后小麦和玉米产量提高10%。 在落实粮食安全“党政同责”的基础上，山东持续高位推动，加大激励力度，对上一年度粮食生产工作质效前5名的市，各给予2000万元的奖励。

2021年秋种开始，德州市正式启动“吨半粮”生产能力建设，当地建立起市县乡村四级“书记抓粮”机制为粮食生产“保驾护航”，2023年实打测产的102万亩地块，实现了“吨半粮”目标。

“德聊吨半粮”“汶阳田”“鲁西南”“黄三角”“临郯苍”“胶莱河”……山东已部署六大主要粮食作物大面积单产提升引领区建设，其中今年将先行建成310万亩“吨半粮”核心区，带动全省大面积单产提升和均衡增产。

良种配良技

种子是农业的芯片。

在山东潍坊诸城市，种粮大户王静的300亩玉米收获完毕，冬小麦刚刚播进地里。“还是‘鲁研951’！这个品种苗壮，抗病性、抗倒性、抗冻性都非常好。相比以前种过的其他品种，亩产能高出100公斤。”王静说。

6月中旬，就在王静的地里，全国农业技术推广服务中心组织专家，对她试种的“鲁研951”高产示范方进行了实打测产验收。中国农业大学农学院院长倪中福宣布：经过水分测定和杂质去除，实打实收亩产864公斤。

今年是山东省农科院小麦新品种“鲁研951”大面积推广的第一年，预计这一新品种的播种面积将达150万亩。

全国推广面积前10名的小麦良种，有4个来自山东。仅这4个品种，在山东的播种面积就超过小麦播种面积的一半，有力支撑了粮食丰产。

“黄淮麦区平均亩产400公斤以上、大面积丰产田亩产超500公斤，在一年两季的种植模式下，这一产量居世界领先水平，良种功不可没。”中国工程院院士、“济麦22”育成人赵振东说。

目前，山东省主要农作物良种覆盖率稳定在98%以上，良种对粮食增产的贡献率达47%，是“齐鲁粮仓”持续丰盈的重要源泉。

好种还需配好技。

禹城市乡邦种植专业合作社理事长刘厚志介绍，他们今年开展了除草剂筛选与植保综合技术试验，并结合大豆玉米带状复合种植模式的发展需要，配套将“减垄增地”和“玉米适期晚收、小麦适期晚播”等技术落地，实现了“玉米不减产，多收一茬豆”。

在小麦生产上，山东集成推广宽幅精播、精细机播、“一喷三防”等技术措施；在玉米生产上，大力推广密植栽培、精准肥水调控、导航单粒精播、精准化控与机械精准收获等多方面的精准调控；在大豆生产上，实施了“加、增、促、助、减”单产提升五步技术路径……

好技术需要推广好。山东以大面积单产提升行动为抓手，在全省组织开展了“万人下乡·稳粮保供”农技服务大行动，组织动员省、市、县、乡1.8万名农技人员，全方位开展农情监测、技术培训、指导服务，力求以“新技术、新产品、新模式”促“提单产、提品质、提效益”。

开辟“新粮仓”

亩产648.4公斤！山东东营利津县汇邦渤海农场的盐碱地上，800亩玉米规模种植单产提升项目近期达标。

“这么高的亩产，以前做梦都不敢想。”农场项目部经理孙海栓10年前入职，当时这里的玉米亩产不足300公斤。“我们持续对土地进行改造提升，并采用‘暗管排碱’‘水肥一体化’等技术，玉米的产量一年比一年高。”

山东盐碱地面积接近900万亩。近年来，山东坚持“以种适地”同“以地适种”相结合，着力在这些“不毛之地”上开辟“新粮仓”。

地处渤海之滨的潍坊市综合运用盐碱地工程技术、生物技术、节水浇灌技术，提升土壤肥力。潍坊昌邑市盐碱地改良面积已达10.2万亩，土壤含盐量从10‰以上降到3‰以下，粮食亩均产量大幅提升。

耐盐碱的高产品种不断涌现，为盐碱地粮食产量提升注入强劲动能。

在东营市垦利区的本来农业科技开发有限公司基地，7000多亩优质耐盐碱水稻10月底迎来收获。公司负责人周廷芸说：“今年亩产可以达到600多公斤，盐碱地也种出了优质高产稻。”

在土壤含盐量3.3‰的盐碱地里，今年“济麦60”千亩示范田平均亩产达511.88公斤，刷新这一盐碱度上的小麦亩产纪录；2021年，“齐黄34”以亩产302.6公斤，实现大豆在黄河三角洲盐碱地上的单产突破。

丰收的盐碱地成为具象的“新粮仓”，而持续提升的节粮减损能力，则是山东无形的“新粮仓”。

山东连年大力优化农机装备、提升机收水平，机收损耗率一降再降。2024年，山东小麦平均机收损失率为0.81%，较上年降低0.18个百分点。

为减少晾晒、运输、仓储等产后环节的损耗，山东深入实施粮食绿色仓储提升行动，加强粮食产后服务。

德州禹城市房寺镇为农服务中心这段时间正24小时开仓收粮。农户的玉米在这里经过脱粒、烘干，被送进立筒仓。房寺镇党委委员张中华介绍，中心总仓储能力5.1万吨，配建了日烘干能力600吨的烘干塔，有效降低了粮食霉变、鼠吃虫咬等损耗风险。

目前，山东仓储设施条件显著改善，储粮周期内综合损耗率降至0.42%。

适度加工也是节约粮食。在山东德州、滨州、泰安等粮食加工大市，通过提升改造生产设备和技术工艺，延长研磨取粉道数，重点龙头企业大幅提升小麦出粉率，并推出“粗磨”“全麦”系列产品，让营养健康与节粮减损实现双赢。

“三秋”步入尾声，齐鲁大地上，玉米满仓展现收获的喜悦；广袤粮田中，麦苗青绿，孕育来年的丰收。

(责编：王震、陈键)

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