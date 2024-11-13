科技日报北京11月12日电 （记者崔爽）记者12日从工业和信息化部获悉，为加快提升重点工业产品碳足迹管理水平，促进相关行业绿色低碳转型，支撑实现碳达峰碳中和，工业和信息化部日前印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》（以下简称《指南》），提出到2027年，制定出台200项重点工业产品碳足迹核算规则标准，应用场景得到显著拓展。

《指南》提出，针对市场需求迫切、减排贡献突出、产业链关联性强、供应链带动作用明显、国际贸易量大的产品领域，聚焦钢铁、有色金属、石化化工、建材、新能源汽车、电子电器等行业，开展重点工业产品碳足迹核算规则标准制定，成熟一批、推进一批、持续完善，稳步有序扩大产品覆盖范围。

工业和信息化部有关负责人表示，工业是碳排放的重要领域，加快制定工业产品碳足迹核算规则标准，对于构建全领域产品碳足迹管理体系具有重要意义。考虑工业产品种类多、范围广，上下游产业链长且关联度高，有必要对工业产品碳足迹核算规则标准的研究制定进行统一管理，规范优先制定范围，明确工作程序，细化编制要求，支撑建立统一规范的碳足迹管理体系。

《指南》旨在指导有关行业协会（联合会）、标准化技术组织、标准化专业机构，强化目标引领，按照急用先行、系统推进的原则，坚持政府引导、市场主导，主动作为，协同落实。

《指南》明确了工业产品碳足迹核算规则标准的“路线图”，有关行业协会（联合会）、标准化技术组织、标准化专业机构要加快标准研究制定，稳步有序扩大覆盖产品范围，积极构建完善的工业产品碳足迹核算规则标准体系；要按照“团体标准—行业标准—国家标准”梯度制定的工作体系，建立标准实施评估和持续更新机制，为企业、机构提供统一规范的规则标准；要充分发挥产品碳足迹对企业绿色低碳转型的牵引作用，丰富标准应用场景，引导企业低碳改造，促进产业链和供应链转型升级，增强绿色低碳竞争力。

(责编：王震、陈键)

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