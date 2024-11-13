原标题：超燃！“核”你一起点亮“60·70”，核工业精神唱响宁波惠风书院！

为广泛宣传我国第一颗原子弹爆炸成功60周年、中国核工业创建70周年非凡成就，发挥“整体·协同”优势，落实集团公司“60·70”专项活动要求，进一步传承“两弹一星”精神、弘扬“科学报国”传统、普及核科学知识，展现“核”魅力、凝聚“合”力量，三门核电于2024年举办了10余场核科普嘉年华系列活动。

11月12日，三门核电联合宁波市鄞州区教育局、惠风书院等共同举办“60·70”专项科普活动——2024宁波市核科普嘉年华，为青少年学生带来了一堂硬“核”课程。近300人参加现场活动，1500余人收看线上直播，取得了良好社会反响。

现场播放了全国首部生物多样性主题4D科普动画《核力总动员之国宝奇遇记》，活泼可爱的卡通人物吸引了学生们的目光，精彩生动的光影画面带领孩子们踏入了核能科普的奇妙世界，“核”世界的大门悄然打开。

由台州传媒“为核发声”宣讲团成员和“小小核电科普员”在“祖国需要我”“两弹一艇”主题展览区域带领参加活动的师生沿着中国核工业走过的光荣历史足迹，真切感受几代核工业人创造的宝贵精神财富和共和国脊梁的高尚情怀。

惠风书院学生带来口风琴演奏《蓝色山脉传奇》，悠扬的旋律、整齐的演奏，描绘了一段登山的惊险旅程，由缓慢优美到活泼灵动，让观演人员犹如登山者沉浸在挑战困难、超越自我的历程中。

惠风书院党总支书记张瑶华致欢迎词，宁波市鄞州区教育局党委委员、副局长李优治，三门核电党委副书记黄发飞致开幕辞。

李优治表示，我国核工业从无到有、从小到大，经历了70年的辉煌历程，为国家安全和发展作出了巨大贡献。在科技强国战略指引下，宁波市鄞州区高度重视科学教育工作，结合科学教育实验区建设，融合家、校、社三方资源，大力弘扬科学家精神，积极发挥科学教育在提升公民素养、培育创新人才中的基础作用。本次科普嘉年华活动让广大师生更深入地了解核科学知识，近距离感受核科技力量，开辟了科学教育的新平台。

黄发飞表示，2024年是新中国成立75周年，是我国第一颗原子弹爆炸成功60周年，也即将迎来我国核工业创建70周年，本次核科普嘉年华活动以“‘核’你一起向未来”为主题，希望通过中国核工业历史、“两弹一星”精神宣讲及核科普知识宣传，增强青少年学生对党和国家的热爱、对理想与信念的认识、对奋斗和担当的理解，追逐星光，共赴前程。

“作为新时代的青少年，你们是祖国的未来。希望大家讲好核工业故事，传播核电魅力。”中国工程院院士叶奇蓁向广大青少年发来寄语，勉励青少年发扬科学报国的光荣传统，不断励新超越，成长为对国家有用的人才。

三门核电员工带来的大合唱《祖国需要我》将现场氛围推向高潮，高昂激荡的歌声展现了核工业人家国大爱的赤子情怀。播下一颗种子，孕育一份希望。活动中为参与科普讲解的学生颁发了“小小核电科普员”聘书，激励他们讲好核工业故事、传承弘扬强核报国精神。三门核电核工业宣讲团成员、高级操纵员鲍文军带来了一堂题为《为什么要发展核电》的主题科普课，深入浅出、生动形象地带领孩子们探索核世界，在寓教于乐中了解核技术在现代社会中的重要地位，让核科技的魅力之花在惠风书院的校园中绽放。

教育与科普交织交融，核能与童心摩擦碰撞。“60·70”专项科普活动——2024宁波市核科普嘉年华虽已落幕，但是探索核能世界的种子已然在学生们心中悄然萌发，核世界的大门向他们缓缓推开。

三门核电通过科普嘉年华系列活动不断增强核能事业的影响力、传播力和公信力，向全社会展示了核工业、核电发展成就与核科学、核技术的魅力，为核能发展营造良好的外部环境，为我国实现双碳目标和能源高质量发展贡献力量。

(责编：董童、李源)

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