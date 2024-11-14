新华社北京11月13日电（记者吴雨 郑钧天）目前，各商业银行已完成对存量房贷利率的批量调降。记者从中国人民银行获悉，截至10月末，21家全国性银行共计对5366.7万笔、25.2万亿元存量房贷利率完成调降。此次调降后借款人感受如何？政策对楼市带来怎样影响？记者进行了调研走访。

今年“双11”，北京市民张女士往“购物车”里增添了不少新衣服，与她刚省下了不少房贷利息有关。

“我的房贷利率加点幅度从原先的加105个基点下调到减25个基点，利率从5.25%降到3.95%，每月利息能减少约970元。”张女士告诉记者，她买的第二套房在五环外，申请贷款时正赶上了利率高点。今年二套房贷利率也能统一调降，这为她一年节省利息11000多元。

最近，像张女士这样负担有所减轻的人不少。10月末，绝大部分存量房贷利率已完成批量下调，存量房贷利率平均下降0.5个百分点左右，每年减少家庭利息支出1500亿元左右，惠及5000万户家庭。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，还款压力减轻，借款人可支配收入增加，可用于满足更广泛的消费需求。对个人、家庭来说，有助于缓解支出压力，增强消费信心；对个体工商户来说，可为经营提供更加充裕的现金流，节省下来的资金还可用于扩大经营规模。

随着我国利率水平持续走低，新增与存量房贷利差持续扩大，引起普遍关注。9月24日，中国人民银行行长潘功胜宣布降低存量房贷利率。9月29日，中国人民银行发布公告，并指导市场利率定价自律机制发布倡议：各商业银行于10月31日前统一对存量房贷利率实施批量调整。随后，各银行及时跟进，发布操作细则，推动政策在10月底全面落地。

离开黑龙江绥化老家到哈尔滨打拼多年的于先生，在去年1月贷款120多万元购买了工作后的首套住房，在当地安家了。不过，近期他的父母身体状况欠佳，住院治疗费用加上每月6000多元的房贷支出，让于先生觉得生活压力陡增。

“房贷利率调降后，利率加点幅度从原先的加60个基点降到减30个基点，月供能减少600多元，这帮我减轻不少压力。”于先生说。

招联首席研究员董希淼认为，新老房贷利差拉大一直是借款人关注的焦点问题之一，高房贷负担也是不少家庭的一大压力来源。此次政策调整是对群众关切的积极回应，有助于提振市场信心。

记者还观察到，存量房贷利率下降后，个人预约提前还房贷情况有所缓解。同时，购房者对买房后新老房贷利差继续拉大的担忧有所减轻，有助于释放刚性购房需求。

一家国有大行工作人员告诉记者，相较政策出台前的9月中上旬，10月以来该行个人按揭提前还款日均申请量减少了20%。另外，记者从中国人民银行了解到，10月份个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期水平。

在此背景下，进入11月，北京、上海等一线城市楼市交易持续活跃，新房、二手房带看量和成交量明显上升。上海链家提供的数据显示，11月前10日，上海的新房成交量较上月同期增长234%，二手房成交量较上月同期增长89%。

近两个月，招商蛇口上海公司开发的多处楼盘销售较好。公司常务副总经理赵清宇表示，近期，包括批量调整存量房贷利率在内的一揽子房地产金融举措加速落地，推动房地产市场止跌回稳，市场感受明显。

记者在上海走访多个新盘发现，新房认购热情仍在升温。11月1日开启认购的浦东新区前滩公馆二期，148套房源累计认购近600组、认购率达400%。

一位等待17日开盘摇号的购房者告诉记者，存量房贷利率下调让她不再担心“先出手会吃亏”。她告诉记者：“原来担心新老房贷利率相差较大，一期时一直在观望。存量房贷利率批量下调后，还能通过新机制动态调整，让我吃了一颗‘定心丸’，所以果断出手认购二期。”

自11月1日起，存量房贷利率迎来动态调整机制：当新老房贷利率偏离到一定幅度时，借款人可与银行自主协商，变更加点幅度，并可协商约定重定价周期。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，完善房贷定价机制，从制度层面进一步推动解决新老房贷利差扩大问题，有助于减轻居民利息负担，促进房贷市场合理竞争，将对房地产市场平稳健康发展产生积极影响。

(责编：王震、陈键)

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