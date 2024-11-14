寇佳丽

11月13日，国家邮政局于官方微信公众号发布2024年10月份中国快递发展指数报告。

经测算，2024年10月份中国快递发展指数为464.4，同比提升21.1%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为583.7、703.8、236.6和72.1，同比分别提升31.1%、20.9%、3.7%和6%。

“10月份，快递业务进入旺季，节假日消费需求上涨叠加各路电商广泛参与‘双11’购物节，带动线上消费趋势进一步增强。同时，寄递网络高效运行，快递业与制造业、农业等产业的协同不断深化，快递行业跨境服务能力得到提升，都为快递发展指数的大幅增长贡献了力量。”中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示。

在快递发展规模指数方面，国家邮政局发布的数据显示，预计10月份快递业务量将同比增长24%左右，快递业务收入将同比增长16.5%左右。此外，10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74.0%，刷新单日业务量纪录。

在快递服务质量指数方面，从分指标来看，快递服务公众满意度预计为84.3分，同比提升1.2分。重点地区72小时妥投率预计为84.3%，同比提升0.6个百分点。

在快递发展能力指数方面，多因素成就了3.7%的涨幅。一是基础设施建设升级步伐加快。快递企业在临平、东莞、宝应、福州等地建成启用转运中心、智慧供应链产业园，集中改造分拨中心，通过配置智能分拣设备、扩大作业场地容量，有效提升干线网络分拣效能，为旺季提供有力保障。二是航空网络建设稳步推进。行业自有航空公司新开“深圳-吉隆坡”“鄂州-香港”等全货机航线，航空货运能力有所加强，辐射范围不断扩大。三是跨境服务能力逐步增强。快递企业积极增设跨境设施，在厦门、西咸新区、青岛、义乌、东莞等地布局跨境电商/商家中心，提供揽收、仓储、保税、发货等定制化跨境服务，高效衔接跨境“首公里”与干线运输。快递企业着力优化跨境服务方案，通过扩容海外仓与产业仓、增开跨境寄递专线、增加包机数量、促进陆空联运、加强与境外口岸服务提供商合作等方式，持续提升跨境服务能力，为境外消费者带来更加便捷的寄递服务。

快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏对《证券日报》记者表示，基础设施建设和设备投入对快递行业的发展至关重要。今后，伴随人工智能、5G等前沿技术的迭代更新，无人车、无人机等商业化应用会进一步推广，助力我国快递发展能力持续提升。

(责编：王震、陈键)

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