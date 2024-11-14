新华社北京11月14日电（记者樊曦）记者14日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至10月，全国铁路发送旅客37.1亿人次，同比增长13%，再创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。

今年以来，铁路部门统筹用好现代化路网资源，科学精准调配运力，旅客运输能力显著提升，全国铁路前10月日均安排开行旅客列车10555列，同比增长9.3%。1至10月全国铁路开行旅游列车1599列，助力旅游经济、银发经济发展；加强跨境旅客运输组织，广深港高铁发送跨境旅客近2250万人次、同比增长39.5%，中老铁路发送跨境旅客21.7万人次。

与此同时，铁路出行服务品质进一步提高。铁路12306推出同车接续等新功能，积极推广新型票制服务，计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80余个车站提供互联网订餐服务，“静音车厢”服务拓展至92列动车组列车。

国铁集团客运部负责人表示，下一步，国铁集团将密切关注客流需求变化，加强旅客运输组织，动态优化列车开行方案，丰富客运产品供给，提升站车服务品质，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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