特约评论员 常盛

原标题：民生时评：粮安天下安 粮稳社会稳

金秋时节，“丰”光正好。

前不久，央视通过“吉林一号”卫星纵览丰收景象：辽宁铁岭金黄的稻田宛如金色的海洋，河南郑州红灿灿的红高粱比肩而立，广西富川的梯田色彩缤纷、错落有致……

从东北大粮仓到江南鱼米之乡，大江南北一幅幅精美绝伦的丰收画卷，呈现充实的大国粮仓、端稳的中国饭碗。

2023年我国人均粮食占有量达到493公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，无论从总量、人均还是品质而言，中国饭碗都可以说是满满当当。

同时，也要清醒地认识到，从大国博弈和国家发展全局出发，当今世界进入新的动荡变革期，粮食依赖有可能被大国博弈“武器化”，而保障粮食安全是在大国博弈中站稳脚跟、实现自立自强的最基本立足点。

从经济社会发展和粮食消费来看，无论是在食物采收、储运、加工、销售、消费各环节，还是在餐饮消费方面，食物浪费的现象都不同程度存在。因此，粮食安全的弦任何时候都要绷紧，确保中国人的饭碗始终牢牢端在自己手里。

从耕地到餐桌，节约粮食需要全链条发力。随着粮食产业化的推进，粮食生产和加工已经形成复杂的生态体系，节约粮食不能“单打一”，而要着眼全链条、全方位、全周期。

比如，耕地是粮食之源，18亿亩耕地是红线，是战略底线，是关系国家命脉的安全线。从中央到地方，落实最严格的耕地保护制度，全面落实耕地保护党政同责，才能筑牢粮食安全的根基。

再比如，食物采收、储运、加工、销售、消费每个环节都有“跑冒滴漏”，必须在各个环节都下绣花功夫、做精细管理。

在江苏灌云，当地通过云系统记录分析在校师生食堂每日就餐的餐余数据，为餐厅食材订购、菜单制定提供数据信息。系统上线一个月，平均每人每餐节约食品150克。将精细化管理融入粮食生产全链条，不仅能挖掘节约潜力，还能提高供餐质量、丰富用餐选择。

从传统到现代，需要树立大食物观。从耕地资源向整个国土资源拓展，全方位、多途径开发食物资源，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林，开发丰富多样的食物品种。

广东湛江，三面临海，充分发挥自然禀赋优势，大力耕海牧渔、打造“蓝色粮仓”，推动国内首个自主升降海洋牧场平台“湛农1号”、广东规模最大的桁架式养殖平台“恒燚1号”建成下水，初步构建形成从种业、养殖、装备到精深加工的现代化海洋牧场全产业链条。

放宽视野，向森林要食物，向江河湖海要食物，向设施农业要食物，就能不断丰富粮食来源，让大国粮仓更加多元、抵御风险能力更强。

从个人、企业到政府部门，需要全社会一起动手。节约粮食，遏制“舌尖上的浪费”是关键。消费与浪费，一字之差，含义完全不同。反对餐饮浪费行为，并不是反对正常的、健康的餐饮消费，而是倡导取之有度、用之有节的健康餐饮文化。

在政府层面，各地通过随机查、红黑榜、进课堂等多种形式，制止餐饮浪费；在政府带动下，餐饮企业积极响应号召，推出“光盘”打卡活动，推出小份菜、半份菜，外卖平台标注菜品规格，社交媒体规范吃播短视频……

自上而下与自下而上结合起来，就能让厉行节约、反对浪费蔚然成风，让或明或暗的餐饮浪费现象都无处藏身，更好推动形成简约适度、绿色低碳的生活方式。

仓廪实，天下安。能吃上饭、吃饱饭、吃好饭，是最基本的生存保障，也是最重要的民生需求。保障粮食安全，国家赖之以安，社会赖之以稳，百姓赖之以生。各方面共同努力，在增产和减损两端同时发力，就能共同守护好大国粮仓，为中国式现代化建设和亿万家庭的幸福生活筑牢坚固基石。

原文刊载于2024年第22期、10月28日出版的《民生周刊》杂志

(责编：王连香、李楠桦)

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