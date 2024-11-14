中国基金业协会最新发布的数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模94.79亿元。

中国基金业协会供图

截至2024年10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模19.93万亿元。其中，存续私募证券投资基金90853只，存续规模5.26万亿元；存续私募股权投资基金30456只，存续规模10.93万亿元；存续创业投资基金24803只，存续规模3.34万亿元。（记者刘羽佳）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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