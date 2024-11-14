10月新备案私募基金587只
2024年11月14日17:52 | 来源：新华社
小字号
中国基金业协会最新发布的数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模94.79亿元。
中国基金业协会供图
截至2024年10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模19.93万亿元。其中，存续私募证券投资基金90853只，存续规模5.26万亿元；存续私募股权投资基金30456只，存续规模10.93万亿元；存续创业投资基金24803只，存续规模3.34万亿元。（记者刘羽佳）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：预计消费市场将继续保持回升向好态势
- 人民网北京11月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前14日在商务部例行新闻发布会上表示，随着中国国际消费中心城市精品消费月活动深入开展，消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。 何咏前介绍，11月初，商务部会同相关部门、城市和行业协会，启动了中国国际消费中心城市精品消费月活动，取得积极进展和成效。…
- 评论
- 关注