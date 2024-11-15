新华社北京11月14日电（记者李延霞、张千千）国家金融监督管理总局14日对外发布《关于进一步提升金融服务适老化水平的指导意见》，要求金融机构坚持以人民为中心的价值取向，积极融入老年友好型社会建设，并提出具体工作任务。

意见要求各金融机构优化传统服务方式，扎实保障基础金融服务，包括优化营业网点布局、完善适老设施配置、提升柜面服务水平、不断优化现金服务等。用好智能科技成果，提升适老化服务水平，包括推进互联网应用适老化改造、优化手机APP服务流程和功能、优化自助服务和推广使用便携式智能服务等。

意见要求各金融机构丰富适老化产品和服务，促进提升老年人生活品质；强化行为管理，保护老年金融消费者合法权益；做好金融教育，营造安心金融消费环境。

意见同时要求形成多方合力，共同提升适老化金融服务质效，包括强化监管引领、落实监督约束以及发挥行业自律组织作用等。

金融监管总局表示，下阶段将指导各金融机构贯彻落实意见要求，持续提升老年人金融服务质效。同时，指导行业协会出台适老化服务标准，促进提升行业适老化服务意识和能力，为老年人提供更贴心、更便捷的金融服务。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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