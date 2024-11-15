新华社北京11月14日电（记者王优玲）记者14日从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。

住房城乡建设部相关司局负责人表示，为了更好地完成保交房任务，各地因城施策、创新举措，坚持高位统筹，通过加强政府调度、督促企业“瘦身自救”、激励银行融资、加大司法支持、分类处置等措施，层层压实责任，加快推进保交房。

据介绍，经过各地各部门的持续推进，297个地级及以上城市均已建立房地产融资协调机制。在协调机制推动下，银行不断优化房地产开发贷款管理流程，创新信贷融资方式，助力更多房地产项目解决融资难题。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。

住房城乡建设部提供的数据显示，截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。

(责编：王震、陈键)

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