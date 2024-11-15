新华社杭州11月14日电（记者黄筱 谢希瑶）国务院关于《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》的批复近日正式发布，全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江。

根据批复要求，方案实施要以制度创新为核心，主动对接国际高标准经贸规则，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，有效发挥中国（浙江）自由贸易试验区的改革开放综合试验平台作用，全面提升大宗商品资源配置能力。

浙江省商务厅相关负责人表示，浙江将探索推进储运、加工、贸易、交易全产业链发展，全力打造大宗商品资源配置枢纽，为国家贡献更多浙江力量。

近年来，浙江持续推动大宗商品全产业链制度性开放，加快打造以油气为核心的大宗商品资源配置基地。围绕油气储运、炼化、贸易、交易等环节形成制度创新成果125项，向全国复制推广32项。

“油气是枢纽建设的重要领域之一，浙江自贸试验区将在更多大宗商品领域进行探索。”浙江省商务研究院相关负责人介绍，在农产品领域，舟山是我国重要的进境粮食指定口岸，粮食中转物流量占全国的17%；大宗商品数字化领域，浙江已经建成了全球能源化工行业首个多场景可信数字仓单平台。

下一步，浙江将以制度创新为核心，主动对接国际高标准经贸规则，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化；构建大宗商品资源配置枢纽建设工作机制，高质量推动各项任务落实，打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

(责编：王震、陈键)

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