主要经济指标回升明显 看10月份中国经济“成绩单”
2024年11月15日10:05 | 来源：新华社
小字号
国家统计局11月15日发布数据显示
10月份
全国规模以上工业增加值同比增长5.3%
全国服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点
社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点
1至10月份
全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%
社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%
货物进出口总额同比增长5.2%
国民经济运行稳中有进
主要经济指标回升明显
记者：潘洁、韩佳诺
设计：韩佳诺
新华社国内部出品
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 10月份70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄
- 人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，2024年10月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳，房地产市场预期进一步改善。 各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄，一线城市二手住宅环比转涨 10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点。…
- 评论
- 关注