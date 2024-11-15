原标题：LONSDALE发布2025春夏新品 三大系列引领户外时尚潮流

英国户外品牌LONSDALE于日前正式发布2025春夏新品。LONSDALE大中华区董事长李勇、执行董事&总经理胡冬正、董事金文林、董事吴仕艺和来自全国各地的500多名合作伙伴与客户商共同见证了这场户外时尚盛宴。

据悉，LONSDALE于1960年在英国伦敦创立，全球店铺数量超过5000家。2011年，正式进入中国市场。2024年，LONSDALE迎来了新的发展机遇，新投资人将带领LONSDALE开启全新的篇章。

LONSDALE大中华区董事长李勇称：“LONSDALE结合当下市场，产品研发不断创新，融合时尚科技与户外运动；秉持 ‘传承与创新并重，时尚与户外共融”’的品牌理念，推出更多具文化底蕴与现代时尚感的户外服饰，引领轻户外领域。”

会上，LONSDALE与西安工程大学，泉州纺织服装学院签订战略协议，以校企合作不断提升品牌产品的科技含量与创新能力，做到1+1>2，实现共赢。全新的组合拳策略将为LONSDALE注入新的活力，推动品牌不断向前发展。

三大新品系列 打造LONSDALE2025春夏产品核心竞争力

在2025春夏新品大秀上，2024年世界模特大赛中国总决赛的冠军、亚军、季军同模特们登台为大家展示LONSDALE展示了科技户外、通勤户外、城市户外三大系列产品。产品涵盖户外、越野、登山、滑雪、露营、溯溪、路亚、骑行以及通勤户外等全天候生活场景。其中延续了户外冲锋衣经典的“龙甲雪壳”系列，兼具功能性、创新性和设计感，成为新品大秀上的一大亮点。

在聚焦户外的探索之路中，LONSDALE始终坚持和目标群体站在一起，拥抱多元自然的生活方式，致力于为消费者打造舒适自在的穿着体验，探索引领全新的户外时尚潮流。不仅如此，LONSDALE实行“品牌极致大单品战略”策略，冲锋衣、功能T、防晒服和速干裤等成为LONSDALE品牌代表性单品，LONSDALE锁定户外细分赛道，运用爆品思维持续发力渗透的产品突围尝试。

打造强有力的商业模型和策略 以长期主义赢得品牌增长

LONSDALE大中华区执行董事&总经理胡冬正在发布会中提出了“向上做价值，向下做亲民”的品牌策略模型，通过高端产品线提升品牌价值，同时推出亲民产品线，扩大市场份额。在日益激烈的市场竞争中，唯有聚焦自身赛道精耕细作，坚持做难而正确的事，才有让品牌在市场中脱颖而出。

在优化渠道结构方面，LONSDALE不仅坚持线上线下一体化战略，还侧重于从线下深入挖掘品牌与消费者的沟通路径。目前，LONSDALE已签约十多家省级总经销商及大渠道合作商，构建完善的渠道网络。

LONSDALE称愿为实现“国际化的亲民户外运动品牌”愿景不懈努力，从多维度精进自身实力与构建竞争优势，力求在激烈的市场竞争中顺势而为，实现快速发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经