人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

打造核心竞争力 LONSDALE发布2025春夏新品

2024年11月15日10:10 | 来源：环球网
小字号

原标题：LONSDALE发布2025春夏新品 三大系列引领户外时尚潮流

英国户外品牌LONSDALE于日前正式发布2025春夏新品。LONSDALE大中华区董事长李勇、执行董事&总经理胡冬正、董事金文林、董事吴仕艺和来自全国各地的500多名合作伙伴与客户商共同见证了这场户外时尚盛宴。

据悉，LONSDALE于1960年在英国伦敦创立，全球店铺数量超过5000家。2011年，正式进入中国市场。2024年，LONSDALE迎来了新的发展机遇，新投资人将带领LONSDALE开启全新的篇章。

LONSDALE大中华区董事长李勇称：“LONSDALE结合当下市场，产品研发不断创新，融合时尚科技与户外运动；秉持 ‘传承与创新并重，时尚与户外共融”’的品牌理念，推出更多具文化底蕴与现代时尚感的户外服饰，引领轻户外领域。”

会上，LONSDALE与西安工程大学，泉州纺织服装学院签订战略协议，以校企合作不断提升品牌产品的科技含量与创新能力，做到1+1>2，实现共赢。全新的组合拳策略将为LONSDALE注入新的活力，推动品牌不断向前发展。

三大新品系列 打造LONSDALE2025春夏产品核心竞争力

在2025春夏新品大秀上，2024年世界模特大赛中国总决赛的冠军、亚军、季军同模特们登台为大家展示LONSDALE展示了科技户外、通勤户外、城市户外三大系列产品。产品涵盖户外、越野、登山、滑雪、露营、溯溪、路亚、骑行以及通勤户外等全天候生活场景。其中延续了户外冲锋衣经典的“龙甲雪壳”系列，兼具功能性、创新性和设计感，成为新品大秀上的一大亮点。

在聚焦户外的探索之路中，LONSDALE始终坚持和目标群体站在一起，拥抱多元自然的生活方式，致力于为消费者打造舒适自在的穿着体验，探索引领全新的户外时尚潮流。不仅如此，LONSDALE实行“品牌极致大单品战略”策略，冲锋衣、功能T、防晒服和速干裤等成为LONSDALE品牌代表性单品，LONSDALE锁定户外细分赛道，运用爆品思维持续发力渗透的产品突围尝试。

打造强有力的商业模型和策略 以长期主义赢得品牌增长

LONSDALE大中华区执行董事&总经理胡冬正在发布会中提出了“向上做价值，向下做亲民”的品牌策略模型，通过高端产品线提升品牌价值，同时推出亲民产品线，扩大市场份额。在日益激烈的市场竞争中，唯有聚焦自身赛道精耕细作，坚持做难而正确的事，才有让品牌在市场中脱颖而出。

在优化渠道结构方面，LONSDALE不仅坚持线上线下一体化战略，还侧重于从线下深入挖掘品牌与消费者的沟通路径。目前，LONSDALE已签约十多家省级总经销商及大渠道合作商，构建完善的渠道网络。

LONSDALE称愿为实现“国际化的亲民户外运动品牌”愿景不懈努力，从多维度精进自身实力与构建竞争优势，力求在激烈的市场竞争中顺势而为，实现快速发展。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
10月份我国主要经济指标回升明显
　　人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，10月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。…
10月份70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄
　　人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，2024年10月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳，房地产市场预期进一步改善。 各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄，一线城市二手住宅环比转涨 10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部