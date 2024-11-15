记者从中核集团获悉，11月14日，由中核汇能西藏公司投资建设的中核萨迦30万千瓦风光储一体化项目全容量并网成功，其中风电场区最高海拔为5194米，是目前全球超高海拔地区单体容量最大的风电项目。

在新能源项目中，一般将海拔3500米的地方称为超高海拔地区。据了解，该项目所在地为西藏日喀则市萨迦县，光伏场区平均海拔4500米，风电场区平均海拔5000米，总装机30万千瓦，其中风电装机容量20万千瓦，光伏装机容量10万千瓦，并配套建设1套储能系统，年平均发电量超5.7亿度，相当于每年可节约燃烧标准煤约16.42万吨，减排二氧化硫约45.34吨，减排二氧化碳约45.01万吨。

该项目是我国在风光储一体化领域的又一重大突破。中核汇能萨迦项目负责人张云虎介绍，投产运营后，风电、光伏和储能将构建成一个巨大的绿色“充电宝”，形成多能互补能源格局，实现可再生能源的最大化利用，为当地提供坚强电力支撑，有效补齐水力发电夏盈冬缺、光伏发电昼盈夜缺的短板，保障人民群众冬季供暖和电力安全供应，为全球超高海拔地区新能源项目开发提供了宝贵经验和示范样本。（记者高敬）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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