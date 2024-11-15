新华社北京11月15日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局15日发布的数据显示，10月份，我国跨境收支和银行结售汇继续呈现“双顺差”态势，其中，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差328亿美元，银行结售汇顺差183亿美元。

国家外汇管理局有关负责人表示，10月，衡量企业结汇意愿的结汇率处于年内较高水平，衡量企业购汇意愿的购汇率稳中有降，市场预期和交易保持平稳有序，境内外汇供求基本平衡。

该负责人介绍，我国外贸保持向好势头，带动货物贸易相关跨境资金净流入稳步增加，10月份净流入规模环比增长9.7%，连续3个月刷新历史峰值，稳定跨境资金流动的作用进一步增强。此外，居民出境旅游和留学支出、外商投资企业分红派息等继续从季节性高位回落；关联企业之间跨境借贷往来资金呈现小幅净流入。

“未来我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行。”该负责人表示，经济基本面对我国外汇市场的支撑作用将更加坚实，同时，近年来我国外汇市场韧性稳步提升，企业汇率避险意识和能力不断增强，更多使用人民币跨境收支，能够更好适应外部环境变化，有助于促进外汇市场平稳运行。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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