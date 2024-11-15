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金融监管总局：有序拓宽金融资产管理公司金融不良资产收购范围

2024年11月15日19:49 | 来源：新华网
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新华社北京11月15日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局15日表示，有序拓宽金融资产管理公司可收购的金融不良资产范围，允许其收购金融机构所持有的重组资产、其他已发生信用减值的资产等，助力金融机构盘活存量，释放更多信贷资源投入到国家政策方针重点支持领域。

金融监管总局当日对外发布的《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》明确细化可收购的非金融机构不良资产标准，引导金融资产管理公司坚守不良资产主阵地，提高收购、管理、处置专业能力，加快不良资产出清，更好发挥金融风险“防火墙”和维护金融安全“稳定器”的功能作用。

同时，办法细化了不良资产收购、管理、处置全流程的操作规范，明确尽职调查、处置定价、处置公告等关键环节的监管要求；要求金融资产管理公司建立健全审批决策机制，加强对不良资产收购、管理、处置各流程环节的内部风控和监督制约；规定金融资产管理公司可结合自身资源禀赋和比较竞争优势，开展围绕不良资产相关的咨询顾问、受托处置等轻资产业务。

金融监管总局表示，办法的出台有利于引导金融资产管理公司发挥独特功能优势，专注不良资产主业，助力金融机构盘活存量，保障金融市场长期稳定发展。金融监管总局将持续强化监管，指导金融资产管理公司做好办法实施工作，引导金融资产管理公司坚守功能定位，培育差异化核心竞争力，为新形势下防范和化解金融风险、支持实体经济发展贡献力量。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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