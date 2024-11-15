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政策“组合拳”成效显现 经济运行回升势头增强——透视10月份中国经济“成绩单”

2024年11月15日20:06 | 来源：新华网
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新华社北京11月15日电 题：政策“组合拳”成效显现 经济运行回升势头增强——透视10月份中国经济“成绩单”

新华社记者潘洁、韩佳诺

随着存量政策和增量政策的协同发力，政策“组合拳”成效逐步显现。

国家统计局15日发布数据显示，10月份，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，社会预期持续改善，发展质量稳步提升，积极因素累积增多，经济运行回升势头增强。

主要经济指标回升明显

全国服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点……10月份，市场销售、服务业、进出口等相关指标明显回升。

从市场销售看，10月份社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%。其中，商品零售额同比增长5%，增速比上月加快1.7个百分点。在消费品以旧换新政策带动下，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分别加快18.7、8.0、7.0、3.3个百分点，合计拉动社会消费品零售总额增长1.2个百分点。

从服务业看，10月份，服务业生产指数同比增长6.3%，增速比上月加快1.2个百分点，连续两个月加快。在增量政策带动下，金融业、房地产业、批发和零售业生产指数都出现了明显回升，批发和零售业回升的幅度为2个百分点，金融业和房地产业回升幅度达到或超过3个百分点。

从进出口看，在全球贸易增长趋缓背景下，我国货物贸易竞争优势继续显现，10月份货物进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中出口增长11.2%，加快9.6个百分点。

“随着各项存量政策的加快落实和一揽子增量政策的加力推出，10月份主要经济指标明显回升，社会预期持续改善，发展质量稳步提升，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显。政策组合效应得到了有效释放，取得了很好成效。”国家统计局新闻发言人付凌晖在当日国新办举行的新闻发布会上说。

经济运行稳中有进、稳中有升

工业和投资的稳定增长，对于经济平稳运行发挥重要作用。

在大规模设备更新、产业升级等因素驱动下，10月份，规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持平稳较快增长。装备制造业增加值同比增长6.6%，不仅支撑工业较快增长，也促进了工业生产效率的提高。

制造业高端化、智能化、绿色化发展态势明显，新的增长动能不断积聚。10月份，高技术制造业增加值同比增长9.4%。其中，集成电路、工业机器人产品产量同比分别增长11.8%、33.4%。智能设备、绿色产品生产持续高速增长，10月份智能无人飞行器制造业增加值增长41.9%；新能源汽车、太阳能电池产量分别增长48.6%和13.2%。

从投资看，1至10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%，连续三个月保持在3.4%的增长水平，显示出投资增长趋稳。其中，制造业投资增长9.3%，比1至9月加快0.1个百分点。

随着大规模设备更新政策效果的显现，前10个月，设备工器具购置投资同比增长16.1%，拉动全部投资增长2.1个百分点，对于投资增长的贡献率超过60%。“两重”建设持续发力带动了基础设施投资的回升。1至10月份，基础设施投资同比增长4.3%，比1至9月加快0.2个百分点，是近期以来基础设施投资出现的首次回升。

就业和物价总体平稳。10月份，全国城镇调查失业率为5%，比上个月回落0.1个百分点。10月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，受部分食品和能源价格下行影响，涨幅比上月略有回落。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

实现全年经济发展目标的信心进一步增强

“前三季度GDP同比增长4.8%，为实现全年发展目标奠定了坚实基础。从9、10月份经济运行变化来看，特别是从10月份来看，我们进一步增强了实现全年经济发展目标的信心。”付凌晖说。

他说，信心来自于经济回升势头的增强、宏观政策效应的显现和市场预期信心的提振。

10月份是增量政策推出后的第一个月。从当月情况看，政策成效开始显现，主要经济指标明显回升，特别是“两新”“两重”政策相关的新能源汽车、家电、文化办公用品等商品销售大幅度增长，水利、生态保护、道路等基础设施投资也在稳步回升。

“下阶段，随着各项政策措施的落地见效，政策组合效应会进一步显现，经济运行中的积极因素和有利条件会不断增多，为四季度经济回升向好提供有力支撑。”付凌晖说。

随着一系列增量政策的出台，近期市场活跃度明显提升。10月份，沪深两市股票成交量和成交额同比增长幅度均在1.5倍左右。1至10月份，全国新建商品房销售面积和销售额降幅比1至9月份分别收窄1.3和1.8个百分点，10月当月改善幅度是今年以来最大的。

企业和消费者预期也在改善。10月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点，是今年5月份以来首次回升到扩张区间；企业生产经营活动预期指数为54%，比上月上升2个百分点。消费者信心指数在连续六个月回落之后首次出现回升，比上月提高1.2个百分点。

付凌晖说，下阶段，要认真贯彻落实党中央各项决策部署，加力落实好各项政策举措，进一步强化政策合力，不断巩固经济回升向好势头，努力完成全年经济增长目标任务。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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