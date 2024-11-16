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十月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效——

经济运行回升势头增强（锐财经）

本报记者 邱海峰
2024年11月16日05:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　11月15日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍今年10月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。

　　主要经济指标回升明显

　　观察10月份经济，回升是关键词。付凌晖介绍，10月份经济回升势头增强，从主要指标来看，有3个明显回升。

　　看市场销售，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点。其中，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、18%、7.4%、3.7%，比上月分别加快18.7、8、7、3.3个百分点。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1—9月份加快0.2个百分点。

　　看服务业，10月份，全国服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点，连续两个月加快，是今年以来最高增速。分行业看，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数同比分别增长10.2%、9.5%、8.8%，分别快于服务业生产指数3.9、3.2、2.5个百分点。其中，金融业、房地产业、批发和零售业生产指数明显回升，批发和零售业回升幅度为2个百分点，金融业和房地产业回升幅度均不低于3个百分点。

　　看进出口，10月份，货物进出口总额37007亿元，同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中出口增长11.2%，加快9.6个百分点。“在全球贸易增长趋缓背景下，我国货物贸易竞争优势继续显现。”付凌晖说。

　　政策组合效应有效释放

　　付凌晖表示，10月份，政策的组合效应得到有效释放。其中，大规模设备更新和消费品以旧换新、国家重大战略实施和重点领域安全能力建设政策加力实施，在释放消费潜力、拉动投资增长方面发挥了积极作用。

　　在消费方面，受消费品以旧换新政策带动，10月份限额以上单位家用电器和音像器材类、汽车类、家具类以及文化办公用品类商品零售额同比增速都比上月加快，这4类拉动社会消费品零售总额增长1.2个百分点。

　　在投资方面，受大规模设备更新政策带动，1—10月份，设备工器具购置投资同比增长16.1%，拉动全部投资增长2.1个百分点，对投资增长的贡献率超过60%；受国家重大战略实施和重点领域安全能力建设政策带动，基础设施投资同比增长4.3%，比上月加快0.2个百分点，是近期以来基础设施投资出现的首次回升。

　　消费、投资等需求的改善带动相关行业生产向好。付凌晖介绍，10月份与消费品以旧换新相关的新能源汽车、家电等产品的生产都实现了较快增长，其中新能源汽车产量同比增长48.6%，带动其产业链条上的充电桩产量增长25.2%。在各类家用电器中，家用空气湿度调节装置、房间空气调节器、家用电热取暖器具等产品产量都实现了两位数增长。

　　“从投资品生产来看，与设备更新有关的行业和产品均实现了大幅增长。”付凌晖说，10月份智能消费设备制造、船舶及相关装置制造行业增加值同比分别增长18.8%和16%。农产品加工专用设备、挖掘铲土传统运输机械、包装专用设备产量分别增长54.5%、28.4%和19.2%，这反映出大规模设备更新对装备行业生产的有力拉动。

　　积极因素将不断增多

　　信心是巩固和增强经济回升向好态势的重要保障。市场分析认为，10月份经济亮点既在于生产需求主要指标明显回升，也体现在市场信心得到提振，这对经济继续回升向好十分重要。

　　付凌晖表示，10月份，市场信心得到提振，主要体现在股市、楼市交易活跃，企业和消费者的预期改善。从房地产市场看，新房销售改善、二手房交易明显增加、市场活跃度提升。1—10月份全国新建商品房销售面积、销售额累计降幅比1—9月份分别收窄1.3和1.8个百分点。其中10月份当月改善幅度之大，为今年以来的首次。从资本市场看，也呈现显著回暖态势。10月份沪深两市股票成交量和成交额同比增长幅度都在1.5倍左右，增速回升幅度之大，也为今年以来的首次。

　　就经营主体和消费者预期而言，10月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点，是今年5月份以来首次回升到扩张区间；消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续六个月回落之后的首次回升。

　　“从9、10月份经济运行变化看，特别是从10月份看，我们进一步增强了实现全年经济发展目标的信心。”付凌晖说，下阶段，随着各项政策措施的落地见效，政策组合效应会进一步显现，经济运行中的积极因素和有利条件会不断增多，为四季度经济回升向好提供有力支撑。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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