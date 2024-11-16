本报北京11月15日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局15日公布的数据显示，10月份，我国外汇市场运行平稳，跨境资金延续净流入。跨境收支和银行结售汇继续呈现“双顺差”态势，其中，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差328亿美元，银行结售汇顺差183亿美元。

国家外汇局有关负责人介绍，10月份，衡量企业结汇意愿的结汇率处于年内较高水平，衡量企业购汇意愿的购汇率稳中有降，市场预期和交易保持平稳有序，境内外汇供求基本平衡。

货物贸易跨境资金净流入保持高位，部分渠道资金流动趋稳。我国外贸保持向好势头，带动货物贸易相关跨境资金净流入稳步增加，10月份净流入规模环比增长9.7%，连续3个月刷新历史峰值，稳定跨境资金流动的作用进一步增强。

国家外汇局有关负责人表示，未来我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行。今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，近期随着一揽子增量政策相继落实落地，经济回升向好态势有望持续巩固，经济基本面对我国外汇市场的支撑作用将更加坚实。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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