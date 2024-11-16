本报北京11月15日电 （记者汪文正）财政部、海关总署、国家税务总局日前印发通知明确，扩大启运港退税政策实施范围。12月1日起，对符合条件的出口企业从启运地（以下称启运港）启运报关出口，由中国国家铁路集团有限公司及其下属公司承运，从铁路转关运输直达离境地离境的集装箱货物，实行启运港退税政策。危险品不适用启运港退税政策。

三部门2018年发布的《关于完善启运港退税政策的通知》显示，启运港退税政策适用范围包括泸州港、太仓港等一批位于泸州、重庆、宜昌、岳阳、武汉、九江、芜湖、南京、张家港、南通、苏州、连云港、青岛等地的港口。今后，适用政策的启运港中，将新增无锡（江阴）港。

三部门2020年发布的《关于在粤港澳大湾区实行有关增值税政策的通知》显示，启运港退税政策适用范围包括滘心港、盐田港等一批位于广州、深圳、佛山、肇庆、惠州、东莞、中山、珠海、江门等地的港口。今后，将增列汕头市汕头港、广州市花都港、广州市广州南沙港、湛江市湛江港、江门市江门高新港、钦州市钦州港、儋州市洋浦港为启运港。

三部门还公布了内蒙古、广西、浙江、辽宁、广东等地实施启运港退税政策名单。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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