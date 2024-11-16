人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

10月份国民经济运行稳中有进稳中有升

记者 董 蓓
2024年11月16日08:58 | 来源：光明日报
小字号

原标题：10月份国民经济运行稳中有进稳中有升

【来自国新办新闻发布会的报道】

11月15日，国家统计局发布10月份主要经济数据指标情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，总的来看，国民经济运行稳中有进、稳中有升，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求偏弱，经济持续回升基础仍待巩固。

主要经济指标回升明显

付凌晖在会上表示，从10月份主要指标来看，主要表现为“三个回升、两个稳定、一个提振”。“三个回升”指市场销售、服务业和进出口明显回升。从市场销售看，受消费品以旧换新政策带动，10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点。从服务业看，10月份服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点，连续两个月加快，是今年以来服务业生产指数的最高增速。从进出口看，我国货物贸易竞争优势继续显现，10月份货物进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。

“两个稳定”指工业和投资稳定增长、就业和物价保持稳定。从工业来看，10月份规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长，其中制造业升级发展态势明显，10月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业的增长。从投资看，重点领域投资增势较好，支撑作用较强。1—10月份固定资产投资同比增长3.4%，连续三个月保持在3.4%的增长水平。

10月份全国城镇调查失业率5%，比上个月回落0.1个百分点，就业形势总体稳定。10月份居民消费价格同比上涨0.3%，扣除食品和能源之外的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，呈现出积极变化。

“一个提振”指市场信心得到提振。从经营主体预期看，10月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，是今年5月份以来首次回升到扩张区间。消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续六个月回落之后的首次回升。

消费回升态势显著

消费是经济运行中的突出亮点。在汽车、家电、家装等领域以旧换新政策发力的作用下，10月份限额以上单位家电、汽车、文化办公用品、家具类商品合计拉动社会消费品零售总额增速达1.2个百分点，拉动幅度比上月明显扩大。

新型消费较为活跃。前10个月，实物商品网上零售额同比增长8.3%，比1—9月份加快0.4个百分点。同时，随着居民消费观念的转变，绿色消费、健康消费相关商品销售增势较好。

服务零售较快增长。今年国庆假期，国内出游人次、总花费按照可比口径同比分别增长5.9%、6.3%；全国营业性演出观众人数增长13.3%。前10个月，服务零售额同比增长6.5%，继续快于商品零售额增长。

“总的来看，10月份市场销售明显加快，消费者信心改善，有利于促进经济企稳回升。”付凌晖表示，下阶段，要积极推动高质量充分就业，持续增加居民收入，继续发挥消费品以旧换新政策作用。

实现全年经济发展目标信心进一步增强

今年以来，各地区、各部门加强逆周期调控，国民经济运行总体上保持稳中有进的增长态势。前三季度GDP同比增长4.8%，为实现全年发展目标奠定了坚实基础。“从9、10月份经济运行变化来看，特别是从10月份来看，我们进一步增强了实现全年经济发展目标的信心。”付凌晖说。

随着一揽子增量政策举措密集推出、稳步落地，从10月份当月情况看，政策成效开始显现，10月份规模以上工业产品产销率97.3%，比上月回升1.3个百分点，达到今年以来的次高水平。特别是与“两新”“两重”政策相关的汽车、家电、文化办公用品销售大幅度增长，水利、生态保护、道路等基础设施投资也稳步回升。下阶段，随着各项政策措施落地见效，政策组合效应会进一步显现，经济运行中的积极因素和有利条件会不断增多，为第四季度经济回升向好提供有力支撑。

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨四季度开局向好 线下消费市场“活力满满”
　　
天舟八号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
　　人民网北京11月16日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟八号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2024年11月16日2时32分，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。交会对接完成后，天舟八号将转入组合体飞行段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部