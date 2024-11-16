记者 董 蓓

原标题：10月份国民经济运行稳中有进稳中有升

【来自国新办新闻发布会的报道】

11月15日，国家统计局发布10月份主要经济数据指标情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，总的来看，国民经济运行稳中有进、稳中有升，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求偏弱，经济持续回升基础仍待巩固。

主要经济指标回升明显

付凌晖在会上表示，从10月份主要指标来看，主要表现为“三个回升、两个稳定、一个提振”。“三个回升”指市场销售、服务业和进出口明显回升。从市场销售看，受消费品以旧换新政策带动，10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点。从服务业看，10月份服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点，连续两个月加快，是今年以来服务业生产指数的最高增速。从进出口看，我国货物贸易竞争优势继续显现，10月份货物进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。

“两个稳定”指工业和投资稳定增长、就业和物价保持稳定。从工业来看，10月份规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长，其中制造业升级发展态势明显，10月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业的增长。从投资看，重点领域投资增势较好，支撑作用较强。1—10月份固定资产投资同比增长3.4%，连续三个月保持在3.4%的增长水平。

10月份全国城镇调查失业率5%，比上个月回落0.1个百分点，就业形势总体稳定。10月份居民消费价格同比上涨0.3%，扣除食品和能源之外的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，呈现出积极变化。

“一个提振”指市场信心得到提振。从经营主体预期看，10月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，是今年5月份以来首次回升到扩张区间。消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续六个月回落之后的首次回升。

消费回升态势显著

消费是经济运行中的突出亮点。在汽车、家电、家装等领域以旧换新政策发力的作用下，10月份限额以上单位家电、汽车、文化办公用品、家具类商品合计拉动社会消费品零售总额增速达1.2个百分点，拉动幅度比上月明显扩大。

新型消费较为活跃。前10个月，实物商品网上零售额同比增长8.3%，比1—9月份加快0.4个百分点。同时，随着居民消费观念的转变，绿色消费、健康消费相关商品销售增势较好。

服务零售较快增长。今年国庆假期，国内出游人次、总花费按照可比口径同比分别增长5.9%、6.3%；全国营业性演出观众人数增长13.3%。前10个月，服务零售额同比增长6.5%，继续快于商品零售额增长。

“总的来看，10月份市场销售明显加快，消费者信心改善，有利于促进经济企稳回升。”付凌晖表示，下阶段，要积极推动高质量充分就业，持续增加居民收入，继续发挥消费品以旧换新政策作用。

实现全年经济发展目标信心进一步增强

今年以来，各地区、各部门加强逆周期调控，国民经济运行总体上保持稳中有进的增长态势。前三季度GDP同比增长4.8%，为实现全年发展目标奠定了坚实基础。“从9、10月份经济运行变化来看，特别是从10月份来看，我们进一步增强了实现全年经济发展目标的信心。”付凌晖说。

随着一揽子增量政策举措密集推出、稳步落地，从10月份当月情况看，政策成效开始显现，10月份规模以上工业产品产销率97.3%，比上月回升1.3个百分点，达到今年以来的次高水平。特别是与“两新”“两重”政策相关的汽车、家电、文化办公用品销售大幅度增长，水利、生态保护、道路等基础设施投资也稳步回升。下阶段，随着各项政策措施落地见效，政策组合效应会进一步显现，经济运行中的积极因素和有利条件会不断增多，为第四季度经济回升向好提供有力支撑。

(责编：孙红丽、杨迪)

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